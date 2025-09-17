「絶妙なタイミングで」佐々木朗希、今季中のメジャー復帰に現実味？　米…

佐々木朗希 最新情報

60日間の故障者リスト（IL）入りしているロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、チームにとって丁度良いタイミングで復帰するかもしれない。ベテラン陣を補う存在になる可能性があると、米メディア『ニュースブレイク』が報じている。

佐々木は右肩のインピンジメント症候群のため長期離脱しているが、最近は傘下3Aオクラホマシティ・コメッツの一員としてマイナーリーグの試合に登板し、メジャー復帰へ向けて調整を続けていた。ドジャースを率いるデーブ・ロバーツ監督も近いうちに同選手が戦列に戻ってくることを示唆しており、まずはリリーフとしてメンバーに加わる可能性はあるだろう。

そして、負傷者の多発などで弱みとなっていたドジャースの先発ローテーションには次々と怪我人が帰ってきており、今や強みに変わった。同メディアはタイトルに「識者によれば、負傷者続出のドジャースが、今や球界最強チーム」とつけ、「ローテーションは絶妙なタイミングで形になってきた」と伝えている。

続けて「さらにドジャースには、もう一つ楽しみな存在が控えている。昨冬の注目ポスティングで加入した23歳の佐々木だ。渡米1年目は長期の故障者リスト入りもあり苦しんだが、現在は3Aでリハビリ登板を続けている。ふくらはぎの不調で想定より長引いているが、まもなく復帰することをロバーツ監督が示唆しており、リリーフとして起用される可能性が浮上した。もし、佐々木がブルペンで結果を出せば、タナー・スコット、カービー・イェーツ、ブレイク・トライネンといったベテラン陣の不安定さを補う戦力となるだろう。復活した先発陣と合わせれば、ポストシーズンで最も手強いチームの一つになるかもしれない」と伝えている。

