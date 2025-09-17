大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は16日（日本時間17日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われているフィラデルフィア・フィリーズ戦に「1番・DH 兼 投手」で出場。初回の第1打席で内野安打を放った。



“二刀流デー”の大谷は投手として初回を無失点に抑えると、1番打者としてその裏の打席に立った。







フィリーズの先発は今季13勝（5敗）のクリストフェル・サンチェス。今季のサイヤング賞候補にもあがっているサウスポーだ。



サンチェスは3球続けて勝負球の高速シンカーを連投。3球目の真ん中高めに来た154キロに対して大谷がスイングをかけていく。



打球は球足の速いゴロとなり、二塁手が逆シングルで捕球に入るも体勢を崩し、一塁送球のタイミングが遅れてしまう。



大谷は自慢の快足を飛ばして一塁を駆け抜け、第1打席は内野安打。球場からも拍手が起こった。



試合は現在、4-0でドジャースがリード。大谷はここまで2打数1安打となっている。









【動画】これぞ1番打者、“快足”大谷翔平の内野安打がこれだ！

ABEMA MLBの公式Xより











