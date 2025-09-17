クリスタル・パレスがカラバオ・カップ4回戦進出を決めた。

カラバオ・カップ3回戦が16日に行われ、クリスタル・パレスはホームでミルウォール（2部）と対戦。72分にコーナーキックの流れからクリス・リチャーズが先制点を決めたものの、90＋1分に同点に追いつかれ、1－1で90分が終了。このままPK戦に突入すると、これを4－2で制したクリスタル・パレスが勝利を収めた。

なお、この試合に先発出場した鎌田大地はフル出場し、PK戦では4人目のキッカーを務めて成功させ、勝利に貢献を果たしている。

この結果、クリスタル・パレスはコミュニティ・シールドやUEFAカンファレンスリーグ（ECL）の予選ラウンドを含め、公式戦8試合を戦っているが、依然として今季無敗（PK戦勝利を勝利数に含めて4勝4分け）を継続している。

クラブ公式サイトによると、クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督は試合後、「簡単に言えば、悪いパフォーマンスだったけど、ハッピーエンドだった。それだけだと思う」と振り返りながら、無敗を継続していることの重要性を口にした。

「これが8試合目だけど今シーズンはまだ無敗だ。今はプレーよりも戦いという時だ。つまり勝ち点のためにプレーしているのではなく、勝ち点や勝利のために戦っているのだ」

「しかし、いつか良い瞬間や試合は訪れると思う。より良いプレーやより良いパフォーマンスを発揮して勝利できる時が来る。無敗のまま次のラウンドに進むことができて嬉しい。今、私たちにとって無敗であることは重要なんだ」

【ハイライト動画】クリスタル・パレスvsミルウォール