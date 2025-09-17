ケン・グリフィーJr.に並んだ！マリナーズ・ローリーが”両打席”で55号&#03…

　シアトル・マリナーズのカル・ローリーは16日（日本時間17日）、カウフマン・スタジアムで行われたカンザスシティ・ロイヤルズ戦に「2番・捕手」で出場。2打席連続の本塁打を両打席で放った。
 
　ローリーは3回の第2打席でロイヤルズ先発マイケル・ワカのカーブを捉え、左打席から右越えのソロ本塁打を放つ。
 
　これが今季55号。ミッキー・マントルが1961年に54本塁打をマークして樹立した両打ちのシーズン最多本塁打を抜き、新記録となった。
 
　続く4回の第3打席。無死一塁の場面で、ロイヤルズ2番手左腕のダニエル・リンチに対いてローリーは右打席に立った。
 
　その初球。タイミングを外しにかかったアウトハイのチェンジアップを、ローリーがアグレッシブに弾き返す。打球はバックスクリーンに吸い込まれ、56号の2打席連続アーチとなった。
 
　これでマリナーズのレジェンドであるケン・グリフィー・ジュニアが持つ球団シーズン最多本塁打記録の56本に並んだ。
 
　ローリーはこのゲーム5打数3安打3打点と大活躍し、節目の60号まで残り4本とした。試合は12－5とマリナーズが勝利している。

 

 





