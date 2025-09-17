メジャーリーグ 最新情報
シアトル・マリナーズのカル・ローリーは16日（日本時間17日）、カウフマン・スタジアムで行われたカンザスシティ・ロイヤルズ戦に「2番・捕手」で出場。2打席連続の本塁打を両打席で放った。
ローリーは3回の第2打席でロイヤルズ先発マイケル・ワカのカーブを捉え、左打席から右越えのソロ本塁打を放つ。
これが今季55号。ミッキー・マントルが1961年に54本塁打をマークして樹立した両打ちのシーズン最多本塁打を抜き、新記録となった。
続く4回の第3打席。無死一塁の場面で、ロイヤルズ2番手左腕のダニエル・リンチに対いてローリーは右打席に立った。
その初球。タイミングを外しにかかったアウトハイのチェンジアップを、ローリーがアグレッシブに弾き返す。打球はバックスクリーンに吸い込まれ、56号の2打席連続アーチとなった。
これでマリナーズのレジェンドであるケン・グリフィー・ジュニアが持つ球団シーズン最多本塁打記録の56本に並んだ。
ローリーはこのゲーム5打数3安打3打点と大活躍し、節目の60号まで残り4本とした。試合は12－5とマリナーズが勝利している。
【動画】初球をバックスクリーンへ、ローリーの今季56号がこれだ！
MLBの公式Xより
THE YEAR OF CAL RALEIGH NEVER STOPS
56 HR this season and TWO tonight!
