“日本の父”と慕われる入来祐作コーチが“息子のような存在” マルセリーノに…

ペナントレースも佳境を迎える中、横浜DeNAベイスターズのファーム拠点「DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA」では、若手選手が1軍での活躍を夢見て研鑽を積んでいる。第3回は、今季ついに支配下登録を勝ち取り、念願の一軍マウンドにも立ったドミニカ共和国出身の右腕、ハンセル・マルセリーノに話を訊いた。（取材・文：石塚隆）【取材日：9月10日】

プロフィール：ハンセル・マルセリーノ

生年月日：2002年6月16日（23歳）

身長／体重：191cm／82kg

ドミニカ共和国出身の若手右腕。2021年オフに横浜DeNAベイスターズと育成契約を結び、入団後は神奈川フューチャードリームスへの派遣などを経て、着実に力をつけた。来日4年目の今季は支配下契約を掴み取り、一軍のマウンドも経験した。

「野球を真剣に取り組むところから」入来コーチが語った印象

ハンセル・マルセリーノの成長に影響を与えた入来祐作ファーム投手コーチは、指導者として入団した2024年、初めて会ったときの印象を次のように教えてくれた。

「最初は大丈夫かな、ものになるのかな、という思いがありました。とにかく野球を真剣に取り組むところから彼には教育をしたんです。絶対にそっぽ向かないように根気強く、しっかりと話し合う。ルール含めていろいろと言ってきたので、彼は嫌でも野球を一生懸命やりましたし、私としては本当の息子だったらどうするのかと思いながら接してきました。彼が生まれ育った環境や文化を考えれば、ある意味、協調性というものが成長を妨げるものになりかねないので、そこはいろいろと考えましたね。本人はすごく頑張っていますし、だから支配下登録や一軍に行きが決まったときは、うれしくて泣けてきましたよ」

データを主とした現代的な指導もさることながら、徹底的に傍らに寄り添い、時には厳しく、時には褒めることで、マルセリーノは力を伸ばしていった。ひとつカギとなったのは昨オフの過ごし方だと入来コーチは分析している。

「昨年のオフ、帰国する前にいろいろと宿題を出しておいたんです。キャンプの序盤に紅白戦があるので、そこにしっかりと合わせてくるようにと。キャンプから非常に状態が良好だったので、オフでの取り組みがとてもよかったんだと思いますね」

オフでの過ごし方についてマルセリーノに尋ねると次のように語った。

「オフはのんびり過ごすものだと思っていましたが、やっぱりそれじゃいけないということを日本で学びました。ですから、ランニングやピッチングの量を増やしたり、時には現地の仲間に協力してもらってライブBPをやるなど高い意識をもって取り組むことができました」

今やオフでの取り組みが、そのシーズンを決めるといっても過言ではない。マルセリーノはチームに管理されていない場所でも責任感と自覚をもって野球に向き合い、一皮むけることに成功した。入来コーチはマルセリーノにストロングポイントや課題について次のように語る。

「異国の地でよくやっている」入来コーチが語るマルセリーノの姿

「とにかく球が速いという非常に大きな才能を持っているので、真っすぐがストライクゾーンに決まれば、必然的に変化球を生かすことができると思います。だからとにかく真っすぐをゾーンに投げ込める技術をさらに磨いていくこと。それができたら、今度はゲームメイクができるように。まだまだ課題は山積みですよ」

厳しい口調ではあるが、期待感と優しさが入来コーチからは漂っていた。

「いや、根気がいる作業ですよ。性格にムラもありますしね。ただ私も海外の経験があるので分かりますけど、本当に異国の地でよくやっていると思います。彼なりに一生懸命我慢して、辛抱強く取り組んでいる。長く日本にいるとはいえ他の日本人選手とは条件が違いますし、だから私も根気強く、時には厳しく接してきたし、彼もそれを理解して一生懸命やってくれている。だから今のところは順調ですよ」

また入来コーチは、マルセリーノより2年早く来日し、昨年育成から支配下登録されるも今年7月に自由契約となってしまったジョフレック・ディアスについて言及した。

「感じるのは、日本にディアスがいなくなってから、マルセリーノはより一層、一生懸命、いろんなことに丁寧に取り組むようになりましたね」

マルセリーノにディアスについて尋ねると、少しだけ目線を落として語り出した。

「ディアスの分まで頑張らなきゃいけない」

「ベイスターズの人たちはみんなファミリーですけど、正直、二人でずっといたので、独りぼっちになってしまい寂しい思いはあります。けど、ディアスの分まで頑張らなきゃいけないって」

そう言うと目線を上げて続けるのだ。

「今、育成出身の外国人選手は僕だけです。自分の行動が、“外国人選手はこうだ”という印象を与えてしまうと思うので、それを自覚して練習に取り組むことを意識しています」

かなりしっかりとした考え方をしていますね、と伝えると、マルセリーノは少しだけ照れた表情を浮かべた。

「そう言っていただけるのはうれしいことですし、それをモチベーションにもっと上を目指していきたいと思います」

来日4年目、マルセリーノは外国人日本人問わず同じ夢を持った仲間たちが去っていく姿を何人も見てきている。だからこそ責任感を持って今を生きる。改めてマルセリーノは言うのだ。

「来年にも繋がると思っている」視線は未来へ

「残りのシーズンはあとわずかですけど、チャンスはいつ訪れてもおかしくない状況だと思うので、準備から意識して、一軍にいつ呼ばれてもいいような状態を作っておきたいと思います。この日々の取り組みがきっと、来年にも繋がると思っているので」

視線はしっかりと未来へと向かっている。

「僕の目標は、一軍で長年投げられるピッチャーになること。そのためには信頼を得ないといけないので、そうなれるように日々努力していきたいと思います」

ポテンシャル高く、スケール感のあるピッチング。チームメイトからは“マル”“マルちゃん”と呼ばれ、愛される人柄。その能力は日本の地で育まれ、いよいよ開花しつつある。花を咲かせたあかつきには、言うまでもなくチームのブルペンを支えるこれ以上ない戦力になってくれるはずだ。

