今季のペナントレースも最終盤を迎え、新人王争いにも注目が集まる時期だ。しかし、新人王争いは、パ・リーグが例年並みのハイレベルな戦いとなっている一方、セ・リーグは異例の低レベルな争いに。規定打席到達者は皆無、投手もトップが5勝という現状で、50年ぶりとなる「該当者なし」の可能性も現実味を帯びている。（文・八木遊）

新人王争い、パ・リーグがややハイレベル？

今季のプロ野球ペナントレースは、両リーグで対照的な展開となった。

セ・リーグは阪神タイガースが7月以降に独走し、今月7日に史上最速リーグ優勝を達成。一方のパ・リーグは、首位の福岡ソフトバンクホークスにマジック「11」が点灯しているものの、2位の北海道日本ハムファイターズとは2.5ゲーム差。最後までもつれる可能性は十分あるだろう。

セ・パで大きく異なっているのは、新人王争いも同様だ。両リーグともに大本命が不在の混戦ムードになっている点は同じ。ただし、セ・リーグに比べると、パ・リーグの方がややハイレベルな争いとなっている。

パ・リーグの打者は、宗山塁（楽天）が開幕からレギュラーに定着し、規定打席もクリアしている。打撃面でまだ物足りない部分はあるが、「投高打低」が顕著なシーズンにおいて、遊撃手をこなしながら打率.261、99安打は立派の一言。もう少し打率を上げてくれば、新人王に近づきそうだ

宗山以外には、渡部聖弥（西武）と西川史礁（ロッテ）の2人に規定打席到達のチャンスがある。特に西川はシーズン序盤の大不振から立ち直り、打率と安打数は宗山を上回っている。得点圏打率も3割に乗せており、もし規定打席に達すれば、最右翼に躍り出るかもしれない。

一方で投手は、規定投球回に達しそうな選手こそいないが、達孝太（日本ハム）が7勝2敗、防御率2.02と圧巻の成績を残している。達以外だと、奪三振能力に長けた松本晴（ソフトバンク）と田中晴也（ロッテ）にもチャンスがある。いずれにしてもパ・リーグの新人王争いは、例年並みかやや高いレベルといえるだろう

そんなパ・リーグとは対照的にセ・リーグはどうかというと、率直に言って、“どんぐりの背比べ”と呼べる状態だ。

50年ぶりの「該当者なし」が現実味？

セ・リーグで規定打席に達している野手が皆無なのは言うまでもなく、新人王有資格者で最も多く打席に立っている石伊雄太（中日）でさえ249打席止まり。強肩と勝負強い打撃は魅力だが、リード面にはまだまだ課題も残っている。ルーキー捕手として十分すぎる活躍を見せているが、新人王にふさわしいかというと疑問符がつく。

一方の投手は、伊原陵人（阪神）が両リーグの有資格投手の中で最多となる101回を投げている。防御率は2.23と秀逸だが、5勝7敗と負け越しているのがネックか。何とか7勝7敗のイーブンに戻すことができれば、新人王が近づくかもしれないが、5勝止まりなら印象も良くない。

その伊原の対抗格とされるのが金丸夢斗（中日）。開幕こそ出遅れたが、5月に一軍デビューを飾ると、打線の援護に恵まれない中でも好投を続けてきた。その結果、ここまで13試合に登板してわずか2勝（5敗）。さすがにこの勝利数では新人王は厳しいだろう。

最後にセ・リーグからもう一人、投手の名前を挙げるとすれば、荘司宏太（ヤクルト）が浮上する。貴重な中継ぎ左腕として、開幕から球団の新人記録となる12試合連続無失点をマークし、その後も安定した投球を披露。チーム最多の24ホールド、防御率1.17という数字はインパクトもあるが、果たしてどうなるか。

このままいけば、セ・リーグは石伊、伊原、金丸、荘司の4人の中から選出される可能性が高い。ただ、どの選手もパンチ不足は否めない。

1975年以来、セ・リーグでは50年ぶりとなる「該当者なし」が現実味を帯びつつある。

