東京ヤクルトスワローズのモイセエフ・ニキータ選手は16日、ハードオフ新潟で行われたオイシックス新潟アルビレックスBCとの二軍戦に「8番・右翼」で先発出場。8回裏の守備で好守を披露し、ヤクルト投手陣を救った。



スラッガー候補として将来が期待されているモイセエフ。この日は4打数無安打に終わったが、8回の守備で成長を見せた。







この回からマウンドに上がったヤクルト4番手投手、宮川哲投手が1アウトを奪い、オイシックスの3番打者、園部佳太選手がバッターボックスに。



宮川の投じた2球目を振り抜き、打球はライト線付近へ。モイセエフが猛ダッシュで打球を追いかけ、ダイビングキャッチで見事にキャッチした。



この日は”ポスト村上”と期待される長打力は発揮出来なかったが、守備面でチームに貢献。ここまでファームで51試合に出場し打率.131、4本塁打の成績を収めている。



ヤクルトは延長戦の末、1-0でオイシックスに勝利した。









【動画】”ポスト村上”が守備で魅せた！モイセエフ、華麗なダイビングキャッチがこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより











燕の両翼が守備で魅せる



ドラ2新人 モイセエフ・ニキータ

ライト線の当たりをダイビングキャッチ



⚾プロ野球 ファーム (2025/9/16)

🆚オイシックス×ヤクルト

