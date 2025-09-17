レアル・マドリードに所属する右サイドバック（右SB）トレント・アレクサンダー・アーノルドは、左ハムストリング断裂を負った可能性があるようだ。16日、スペイン紙『アス』が報じている。

2025－26シーズンのチャンピオンズリーグがついに16日に開幕を迎え、レアル・マドリードは第1節でマルセイユと対戦。先制点を許し、72分には右SBダニ・カルバハルが退場したものの、FWキリアン・エンバペのPKによるドブレーテ達成で、2－1と逆転勝利を飾った。一方で、開始早々の4分には、スタメン出場したアーノルドが負傷交代するアクシデントにも見舞われていた。

この試合が、レアル・マドリードでのCLデビュー戦だったアーノルド。スペイン紙『アス』によると、ケガの詳細は、現時点でクラブが明らかにしていないと前置きしつつ、左ハムストリング断裂の可能性があると指摘した。

なお、白星発進となったマルセイユ戦後にメディア対応を行ったシャビ・アロンソ監督は、アーノルドについて「少し様子を見てみよう。見た目ほど深刻ではないかもしれない…」と言及。ただし、「（右サイドバックの）解決策を見つけるには工夫しなければならない」と数試合の出場停止処分が見込まれるカルバハルとともに、同選手が一定の期間の離脱を余儀なくされることで、誰を右サイドバックで起用するのか頭を悩ませることになると語った。

レアル・マドリードは、今週末に好調のエスパニョールとラ・リーガ第5節で対戦。その後も、1週間で2試合の過密日程が待ち受けている。