2025年9月の新作5品まとめ(9月16日発売予定)
本記事ではミニストップで9月16日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、秋の気配が近づくこの時期にぴったり、おいもの甘みを活かしたパンや、がっつり楽しめる惣菜コッペ、豪快な焼肉重やお寿司まで、食欲の秋を感じるラインナップで新商品が多数登場しています。
「牛カルビ焼肉重」(699.84円)
価格 : 699.84円
販売地域: 全国
※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
甘辛い味付けのたれと肉、ご飯の相性がよい「牛カルビ焼肉重」(699.84円)は、牛カルビ肉を日本酒ベースの醸成だれをかけて丁寧に焼き上げています。
「えんがわ押寿司5貫」(537.84円)
価格 : 537.84円
販売地域: 全国
※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示
※エリアにより発売日が異なり、店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
脂ののったえんがわを使用した押寿司「えんがわ押寿司5貫」(537.84円)は、ネタと酢飯の間に、えんがわの旨みを引き立てる青しそ高菜を挟んでいます。
「惣菜コッペ ナポリタン」(181.44円)
価格 : 181.44円
販売地域: 関東・東海・近畿・四国
※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
風味豊かなナポリタンを挟んだ「惣菜コッペ ナポリタン」(181.44円)は、赤ピーマンと黄ピーマンのピューレとオニオンソテーを加えて炒めたケチャップを使用しています。
「惣菜コッペ 焼きそば」(181.44円)
価格 : 181.44円
販売地域: 関東・東海・近畿・四国
※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
香辛料の香りが広がる焼きそばを挟んだ「惣菜コッペ 焼きそば」(181.44円)は、野菜や果実、魚肉エキス、ホタテエキス等の旨みが詰まったソースを使用しています。
「なると金時いもあんぱん」(149.04円)
価格 : 194.40円
販売地域: 関東・東海・近畿・四国
※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
「なると金時いもあんぱん」(149.04円)は、なると金時を使用した芋あんを、ふんわりとした生地で包み焼き上げています。
まとめ
9月16日発売の新商品は、食欲の秋にぴったりの食べ応え満点な「焼肉重」や「押寿司」、具材に焼きそばかナポリタンを気分で選べる「惣菜コッペ」、なると金時の芋あんを楽しめる「あんぱん」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。
※画像は公式ホームページより引用