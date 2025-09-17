「どんな可能性も排除しない」千賀滉大、メジャー復帰の兆し！？　メッツ…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する千賀滉大投手がレギュラーシーズンの終盤、さらにはポストシーズンでリリーフとして起用される可能性が浮上した。同球団のデビッド・スターンズ編成本部長が示唆したと米メディア『amNY』が報じている。

千賀はシーズン後半の成績不振により、マイナー降格となった。自ら進んでマイナーリーグでの再出発を目指したが、すでに復活の兆しが見えているようだ。傘下3Aシラキュースの一員として12日（日本時間13日）のウースター戦に先発すると、6回を投げて3安打1失点無四球8奪三振の好投を披露。今週末には次の試合が予定されており、さらなる活躍が期待されている。

そんな中、スターンズ編成本部長が「今はどんな可能性も排除しない。残り12試合のシーズンで、できるだけ多く勝つために必要なことをやる。そのために、先発ローテーションの中で投手に少し違う役割を担ってもらう必要があれば、そうするつもりだ」とし、「結果は常に重要。結果が全てではないにせよ、投球の質が上がってメジャーの打者を抑えられると確信できるかどうかがポイントだ」と述べ、千賀のメジャー復帰を匂わせている。

