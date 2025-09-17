岡山県西粟倉村(にしあわくらそん)は、村の面積の約93%が森林で、豊かな自然に囲まれています。

近隣の市町村と合併をせず、村として自分たちの力で生き残る道を選んだ同村は、次世代に豊かな森林を残すことを目的とした「百年の森林構想」というビジョンを宣言。

百年の森林づくりはさまざまな挑戦の幹となり、ローカルベンチャー事業や再生可能エネルギー事業といった、枝葉となる取り組みを創出しているそうです。

今回紹介するのは、そんな西粟倉村の最北端に位置する「若杉天然林」。83ヘクタールの面積に、ブナ、カエデ、ミズナラ、トチノキなどの巨木をはじめとした約200種類の樹木が立ち並ぶ、中国地方でも有数の天然樹林です。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になった観光スポットと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は西粟倉村の観光スポット「若杉天然林」の詳細、人気の返礼品などについて調べてみました!

約200種類の植物が生息する自然の宝庫! 「若杉天然林」について

若杉天然林

・岡山県英田郡西粟倉村大茅

・アクセス：【車】鳥取自動車道西粟倉ICから約10分

【公共交通機関】JR智頭駅からタクシー約30分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

吉野川源流に位置する「若杉天然林」は、谷のせせらぎや木々の揺れる音、野鳥の声が調和し、心やすらぐ場所です。

ブナ、カエデ、ミズナラ、トチノキなど約200種類の植物が生息し、氷の山後山那岐山(ひょうのせんうしろやまなぎさん)国定公園の特別保護地区に指定されています。

また、昭和61年には県下で最初の森林浴の森日本100選に選ばれ、遊歩道は絶好のハイキングコース。訪れる人の憩いの場となっているのだとか。

自治体からのメッセージ

西粟倉村は、豊かな森林づくりを百年かけて行う「百年の森林事業」と共に、旧来より再エネ事業にも取り組んできました。小水力発電事業で発電された電気を、「百森でんき」として、ふるさと納税のお礼の品として提供しています。

西粟倉村のふるさと納税返礼品について

西粟倉村では森林資源を生かし、約60年前から「小水力発電」を行い、エネルギー自給率100%を目指しています。

CO2削減に貢献でき、持続可能なエネルギーの地域づくりを応援できる返礼品を紹介します。

電気料金(3,000円×3カ月分)百森でんき

・内容：百森でんき 3,000円分×3カ月

・寄附金額：3万円

西粟倉村の小水力発電所で発電した電気と、その電気に付随したCO2排出量ゼロの価値(環境価値)を用いたCO2排出量ゼロの電気です。ほぼ全国で利用することが可能なのだとか。

今回は、岡山県西粟倉村の観光スポット「若杉天然林」と、返礼品を紹介しました。約200種類もの植物が生息する自然の宝庫で、ハイキングなど心安らぐ癒やしの時間を過ごすことができるスポットです。また、西粟倉村では昭和41年より小水力発電事業を開始。そこで発電された電気を、返礼品としてもらえます。実質的にCO2フリーの電気を使用することができるのだそう。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者