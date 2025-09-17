レアル・マドリードに所属するアルゼンチン代表MFフランコ・マスタントゥオーノが、クラブ史上最年少記録を樹立した。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節が16日に行われ、レアル・マドリードはマルセイユと対戦。22分に先制点を許したものの、29分にキリアン・エンバペがPKから同点弾を決めると、72分にはダニエル・カルバハルが一発退場となりながら、81分に再びエンバペがPKから勝ち越しゴールを挙げ、2－1で逆転勝利を収めた。

今夏リーベル・プレートからレアル・マドリードに加入したマスタントゥオーノは、この試合のスタメンに名を連ね、CLデビューを果たした。なお、イギリスメディア『Squawka』によると、18歳33日の同選手はCLで先発出場したレアル・マドリード史上最年少選手になり、アルゼンチン人選手としてはリオネル・メッシ（17歳166日）に次いで2番目に若い選手になったという。

クラブ公式サイトによると、63分までプレーしたマスタントゥオーノについてシャビ・アロンソ監督は試合後、「フランコにも満足している。大きな飛躍であり、常に適応し続けないといけないので、これからも成長していくだろう。彼は正しい道を歩んでいると思う」と期待を寄せたコメントを残している。

【ハイライト動画】レアル・マドリードvsマルセイユ