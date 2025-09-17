元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で13日に公開された動画に出演。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、大谷翔平のクローザー起用を示唆したことについて語った。

五十嵐亮太氏

大谷翔平のクローザー起用に本音

五十嵐氏は「もしかしたら、ポストシーズンでクローザーの大谷翔平選手があるかもしれないと、ロバーツ監督が言ってたけど、本当にあるかもしれない」と触れつつ、クローザーとしての大谷も「一つひとつのボールが強いじゃないですか。ストレート、スライダー、スイーパー。短いイニングだったら、この3つで抑えられるんですよ。だから、カーブとかシンカーを投げなくても、アウト3つだったらいけるっていう計算ができるし、三振がとれるっていうのが魅力ですよね」と絶賛。

その上で、五十嵐氏は「ただ、ここまで、すごく大事に来たわけじゃないですか。球数も抑えながら、イニングを増やして、大事にやってきたんだけど、最後やっぱり頼るんだ……とは思ってる」と率直な感想を打ち明ける。

さらに、「先発で徐々に仕上げてきたピッチャーを、いきなり短期決戦では『力があるからクローザーやってよ』って言う? みたいな。そこまで大事に来たんだったら、最後まで(そのままで)いってほしいなという気持ちもなくはないんだけど……」と続け、「結局、委ねちゃうんだ……みたいな。チームだから仕方ないし、大谷選手もそれに対して、『ノー』と言うことはないんだけど、なんなら『いきます!』と言うタイプだと思うんだけど、最初と変わってきたなって」と、ドジャース移籍当初と現状を比較。

そして、「エンゼルスのときも、自分で『いく』って言うなら、『いってくれ』みたいな感じで、結局ケガをしてしまったっていう経緯があるから。ドジャースだったら、もうちょっと大事にと思ってたけど、そこでクローザーでいくんだったら、一気に負担が大きくなるんじゃないかなって」と心配していた。