「病状は不明」鈴木誠也、まさかの5戦連続欠場！？　ピッツバーグ遠征には…

シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手は、16日（日本時間17日）に行われたピッツバーグ・パイレーツ戦でもラインナップには入らず、まさかの5試合連続欠場となった。しかし、その原因が明らかにされておらず、異例の状況が続いていると米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

鈴木は今季、例年とは違ってシーズン前半に好成績を残していた。本塁打数や打点数のランキングでトップ5に名を連ねるほど好調を維持し、あらゆる指標でキャリアハイ更新をしている。だが、いつもなら調子が良い夏場に失速。8月6日（同7日）に行われたシンシナティ・レッズ戦で今季27号となるソロホームランを放ったのを最後に本塁打を打てていない。最近では体調不良によって欠場を余儀なくされていた。

そして、今回のパイレーツ戦もメンバー外となっている。同メディアは「鈴木の病状は不明。これで5試合連続の欠場となる。クレイグ・カウンセル監督によると、鈴木はチームと共にピッツバーグへ遠征しており、詳細が分かるまでは日々状態を見ながら判断する扱いになるという。火曜日の試合では、モイゼス・バレストロス捕手が再び指名打者として先発出場する」と伝えた。練習には復帰している鈴木だが、まだ調子が良くないのかもしれない。

