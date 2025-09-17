Tommy february6、コンサートフィルム上映イベントがNYCとLAで初開催決定

Tommy february6のコンサートフィルム上映会が、アメリカ・ニューヨークやロサンゼルスでの開催されることが決定した。

なお、Tommy february6に加えTommy heavenly6、the brilliant greenなど３つのプロジェクトのコンサートフィルムが上映される予定。チケットはVIP席と一般席があり、VIPはTommyのヴァイナル、オリジナルTシャツ、オリジナルポスターが、一般席はポスターが付くとのこと。

チケット予約など詳細は後日発表される。

＜イベント情報＞

"Tommy february6: The Screening"

ニューヨーク公演

2025年11月8日(土)Japan Society

開場 12:30PM 開演 1:00PM

ロサンゼルス公演

2025年11月15日(土)Sony Pictures Theater

開場 12:30PM 開演 1:00PM

チケット種別

価格（USD）

特典内容

VIP february6

$130

チケット+ポスター+february6 LP + Tシャツセット

VIP heavenly6

$130

チケット+ポスター+heavenly6 LP + Tシャツセット

VIP the brilliantgreen

$130

チケット+ポスター+ブリグリLP + Tシャツセット

General

$30

チケット + ポスターのみ