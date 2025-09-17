チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節が16日に行われ、トッテナム・ホットスパー（イングランド）とビジャレアル（スペイン）が対戦した。

昨季のヨーロッパリーグを制し、今季のCL出場権を獲得したトッテナム。今夏にトーマス・フランク監督を招へいした同クラブは、新シーズンの国内リーグで現在3位につけるなど、新体制で好調なスタートを切っている。ホームでビジャレアルと激突するCL開幕戦では、シャビ・シモンズやモハメド・クドゥスなどが先発入りを果たした。

試合は開始早々の4分にトッテナムがスコアを動かす。右サイドでのボール奪取から攻撃に転じ、ライン際でパスを受けたペドロ・ポロが縦に配球。ルーカス・ベリヴァルがスルーパスに抜け出すと、ペナルティエリアまで運んだタイミングでクロスを入れる。すると、キャッチングを試みたGKルイス・ジュニオールが痛恨のファンブル。ボールは枠に転がり、トッテナムがオウンゴールで先制した。

一方のビジャレアルも25分に決定機を作り出す。ニコラ・ペペが前線に浮き球のパスを送り、反応したアジョセ・ペレスがボールに突進。相手のクリアミスをペペが拾うと、細かいタッチで複数のマーカーを引きつけ、左サイドを駆け上がってきたタジョン・ブキャナンへとラストパスを出す。しかし、フリーの状態で放ったシュートは枠を外れ、ビジャレアルがビッグチャンスを逃してしまった。

後半に入るとビジャレアルが攻勢を強め、55分に再びペペがチャンスを演出する。クリスティアン・ロメロのミドルパスをパプ・ゲイェが中盤でカット。サンティ・コメサーニャが右サイドのペペに展開し、得意のドリブルでペナルティエリア内に切り込んでいく。しかし、運びながらマーカーの股下を通したシュートは枠の左へ。惜しくも同点弾には至らない。

結局、そのまま試合は1－0で終了し、リードを守り切ったトッテナムが勝利を収めた。次節、トッテナムは今月30日にアウェイでボデ／グリムト（ノルウェー）と対戦。ビジャレアルは来月1日にホームでユヴェントス（イタリア）と対戦する。

【スコア】

トッテナム・ホットスパー 1－0 ビジャレアル

【得点者】

1－0 4分 オウンゴール（トッテナム・ホットスパー）



【動画】トッテナムvsビジャレアルのハイライト！