チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節が16日に行われ、レアル・マドリード（スペイン）とマルセイユ（フランス）が対戦した。

昨季のラ・リーガを2位で終え、今季のCL出場権を獲得したレアル・マドリード。“白い巨人”は新シーズンの国内リーグで開幕4連勝を達成しており、好調を維持したまま今大会の初戦へと臨む。ホームでマルセイユを迎え撃つ一戦に、シャビ・アロンソ監督はキリアン・エンバペらを先発起用。肩の手術により離脱していたジュード・ベリンガムもベンチ入りを果たしている。

試合は立ち上がりからレアル・マドリードが主導権を握り、開始早々の2分にエンバペが豪快なオーバーヘッドでマルセイユを脅かす。5分には左ハムストリングを痛めたトレント・アレクサンダー・アーノルドが交代を余儀なくされたが、以降もホームチームが攻勢を強めていく。

だが、先にスコアを動かしたのはマルセイユだった。22分にレアル・マドリードが自陣でビルドアップを試みると、アルダ・ギュレルの背後からプレスをかけたメイソン・グリーンウッドがボールを奪取。スピードに乗ったドリブルでボックス手前まで運び、最後はティモシー・ウェアがネットを揺らして先制点を挙げた。

一方のレアル・マドリードも、29分にゲームを振り出しへと戻す。敵陣左サイドでパスを受けたロドリゴがドリブルを開始し、細かいタッチでペナルティエリア内に侵入。カットインを狙った際にジョフレイ・コンドグビアから倒され、主審はPKを宣告する。キッカーを務めたエンバペが確実にキックを沈め、レアル・マドリードがエースの得点で追いついた。

69分にはレアル・マドリードが右サイドでコーナーキックを獲得。すると、ヒートアップしたダニ・カルバハルがGKヘロニモ・ルジに頭突きを見舞い、VARの介入によってレッドカードが提示されてしまう。

それでも79分、エンバペのヒールパスにヴィニシウス・ジュニオールが反応し、ボックス内でブロックを試みたファクンド・メディーナのハンドを誘発。数的不利に陥ったレアル・マドリードがPKを得ると、再びエンバペがキックを沈めて逆転弾をマークした。

結局、そのまま試合は2－1で終了し、レアル・マドリードが開幕戦で白星を収めた。次節は今月30日に行われ、レアル・マドリードはアウェイでカイラト（カザフスタン）と対戦。マルセイユはホームでアヤックス（オランダ）と対戦する。

【スコア】

レアル・マドリード 2－1 マルセイユ

【得点者】

0－1 22分 ティモシー・ウェア（マルセイユ）

1－1 29分 キリアン・エンバペ（PK／レアル・マドリード）

2－1 81分 キリアン・エンバペ（PK／レアル・マドリード）



【動画】レアルvsマルセイユのハイライトはこちら！