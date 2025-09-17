チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節が16日に行われ、ユヴェントス（イタリア）とドルトムント（ドイツ）が対戦した。

昨季のセリエAを4位で終え、今季のCL出場権を獲得したユヴェントス。新シーズンは国内リーグ開幕から3連勝を飾り、好調を維持したまま今大会の初戦へと臨む。対するは、昨季のブンデスリーガで4位フィニッシュを果たしたドルトムント。今季の公式戦ではここまで無敗を保っており、こちらも好調を維持して敵地でのCL開幕戦に挑む。

試合は序盤からユヴェントスが主導権を握り、開始早々の4分にケフラン・テュラムがミドルシュートをお見舞い。相手選手にディフレクトしたボールはゴール方向に飛んだが、GKグレゴール・コベルが右手一本でなんとか掻き出した。

32分にはユヴェントスがドルトムントを押し込みつつ、ロイド・ケリーが左サイドのケナン・ユルディズへと展開。細かいタッチで複数のマーカーを引きつけつつ、ペナルティエリア正面に横パスを送る。ボールを引き出したジョナサン・デイヴィッドはワントラップから左足でシュートを選択したものの、枠の上へ大きく外れてしまった。

そんななか、53分にアウェイのドルトムントがスコアを動かす。中盤右サイドからカリム・アデイェミが逆サイドに散らし、空中戦で生まれたこぼれ球をフェリックス・ヌメチャが回収。セール・ギラシを経由して再びアデイェミにボールが渡ると、緩急を生かしながらマーカーのタイミングを外しつつ、ボックス正面で左足を振っていく。グラウンダーのシュートは枠の右下に吸い込まれ、ドルトムントが先制した。

一方のユヴェントスも64分、右サイドでパスを受けたジョアン・マリオがロイス・オペンダとのワンツーでペナルティエリア手前へと突破。ドリブルでボックス正面に運び、フリーの状態で待つユルディズにパスを出す。“背番号10”は得意とする斜め45度から右足を一振り。狙い澄ましたコントロールショットは鮮やかにネットへ突き刺さり、ユヴェントスが追いついた。

ここからゲームは打ち合いに様変わりし、65分にはヌメチャのミドルシュートでドルトムントが勝ち越しに成功。再度ビハインドを背負ったユヴェントスも、その2分後に途中出場のドゥシャン・ヴラホヴィッチが同点弾をマークする。

それでも75分にヤン・コウトがショートカウンターからグラウンダーでニアを射抜き、ドルトムントが3度目の勝ち越しゴールをゲット。86分にはラミ・ベンセバイニがPKを沈め、ドルトムントがリードを2点に広げる。しかし、試合はこのまま終わらない。90＋4分にヴラホヴィッチの得点でユヴェントスが1点差に迫ると、その2分後にはヴラホヴィッチのクロスからケリーが値千金のヘディング弾を決める。

結局、スコアは4－4で終了し、互いに1ポイントずつを分け合った。次節は来月1日に行われ、ユヴェントスはアウェイでビジャレアル（スペイン）と対戦。ドルトムントはホームでアスレティック・ビルバオ（スペイン）と対戦する。

【スコア】

ユヴェントス 4－4 ドルトムント

【得点者】

0－1 53分 カリム・アデイェミ（ドルトムント）

1－1 63分 ケナン・ユルディズ（ユヴェントス）

1－2 65分 フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）

2－2 67分 ドゥシャン・ヴラホヴィッチ（ユヴェントス）

2－3 75分 ヤン・コウト（ドルトムント）

2－4 86分 ラミ・ベンセバイニ（PK／ドルトムント）

3－4 90＋4分 ドゥシャン・ヴラホヴィッチ（ユヴェントス）

4－4 90＋6分 ロイド・ケリー（ユヴェントス）



