福山雅治と有村架純が主演を務める映画映画『ブラック・ショーマン』(公開中)の、全国生中継付き舞台挨拶が9月23日に開催されることが発表された。

累計発行部数 1億冊を突破するヒットメイカー・東野圭吾氏の小説『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』を映画化した本作は、超一流マジシャンの活躍を描く。

ラスベガスで名を馳せるほどの卓越したマジックと、巧みな人間観察能力を持ちながら、金にシビアで、息を吐くように嘘をつく主人公・神尾武史を演じるのは、アーティストとしても俳優としても活躍する福山雅治。さらに、武史の姪であり、実父が何者かに殺されたことをきっかけに、武史とバディを組むこととなった神尾真世役には、有村架純がキャスティングされている。

9月12日に全国366館で公開初日を迎え、9月14日までの動員数では、実写作品としてはナンバーワンを獲得。 9月15日までの4日間の成績は、観客動員数53.5万人、興行収入7.4億円となっており、2022年9月16日に公開され興行収入30億を突破した、福山雅治主演作『ガリレオ』シリーズの映画化『沈黙のパレード』の約107%という数字になっている。初映像化作品ながら、大人気ドラマシリーズの映画化作品を超える初動となり、本作でも興行収入30億超えを狙える好スタートとなった。

このヒットを受け、9月23日に全国生中継付き舞台挨拶が開催されることが発表された。11:30の回、上映回終了後に、福山、有村、田中亮監督による舞台挨拶を全国346館の劇場へ生中継する。舞台挨拶中継実施劇場など詳細は映画公式サイトを参照いただきたい。

また、田中監督からコメントが届いている。

田中亮監督

東野圭吾さんによる"名もなき町の光と影の物語"から生まれたこの映画が、たくさんの方々に受け入れて頂けてこの上ない喜びを感じています。福山さんのマジックは2回3回と重ねて観るごとに新たな気づきがあり、有村さんの涙に込められた想いは何度見ても胸を打ちますので"追いショーマン"推奨です。この最高のミ ステリーエンターテイメント・ショーに乗り遅れないように劇場に足をお運びください! 生中継舞台挨拶でお会いできるのを楽しみにしています。

さらに、映画公式サイトでは、原作者・東野圭吾氏と福山の特別対談の後編が公開となっている。こちらもあわせてチェックいただきたい。

(C)2025「ブラック・ショーマン」製作委員会