チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節が16日に行われ、アスレティック・ビルバオ（スペイン）とアーセナル（イングランド）が対戦した。

昨季のプレミアリーグを2位で終え、今季のCL出場権を獲得したアーセナル。前回大会では16年ぶりに準決勝へ進出しており、今大会は悲願の欧州初制覇を目指す。対するは、昨季のラ・リーガで4位フィニッシュを果たしたアスレティック・ビルバオ。2014－15シーズン以来、11年ぶりにCLへと臨む“バスクの雄”が、大観衆の本拠地『サン・マメス』で開幕白星を狙う。

試合は26分にアーセナルが決定機を作り出す。敵陣左サイドからリッカルド・カラフィオーリがドリブルで中央に運び、アウェイチームがテンポの良いパス交換で右サイドに展開。ボックス右角のユリエン・ティンバーがクロスを入れると、ゴール前にヴィクトル・ギェケレシュが飛び込む。しかし、ダイビングヘッドで合わせたボールは枠の左に外れてしまった。

後半はアーセナルが攻勢を強め、ギアを上げながらアスレティック・ビルバオを脅かす。そんななか、72分に投入直後のガブリエウ・マルティネッリがファーストプレーで均衡を破る。カウンターの流れからレアンドロ・トロサールがワンタッチで繋ぎ、マルティネッリがDFラインの背後へスプリント。ハーフウェイラインから一気に加速し、巧みなタッチでボックス内に侵入する。最後はGKとの1対1を制して先制点を挙げた。

さらに87分、アーセナルがアスレティック・ビルバオを突き放す。右サイドでのボール奪取から素早くカウンターに移行し、デクラン・ライスが左に張るマルティネッリへと配球。マーカーを縦に振り切りながらペナルティエリア内に攻め込むと、マイナスの折り返しを受けたトロサールが右足でシュート。相手にディフレクトしたボールがネットを揺らし、アーセナルが追加点をマークした。

結局、そのまま試合は2－0で終了。アーセナルが勝利を収めた。次節は来月1日に行われ、アスレティック・ビルバオはアウェイでドルトムント（ドイツ）と対戦。アーセナルはホームでオリンピアコス（ギリシャ）と対戦する。

【スコア】

アスレティック・ビルバオ 0－2 アーセナル

【得点者】

0－1 72分 ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル）

0－2 87分 レアンドロ・トロサール（アーセナル）



【動画】マルティネッリがファーストプレーで先制弾！



