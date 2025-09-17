女優の伊藤沙莉が、19日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』(毎週金曜23:00～)に出演する。

MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2)が様々な取材をもとに、ゲストの素顔に迫る同番組。

今回のゲストは、公開中の映画『風のマジム』で主演を務めている伊藤沙莉。伊藤が5年前に番組へ出演した時には、鶴瓶は実家を訪問して母・伯母・姉夫婦に取材をしており、その後日談などが番組冒頭では語られる。

今回、鶴瓶と藤ヶ谷は連続テレビ小説『虎に翼』のチーフ演出・椰川善郎氏に取材。椰川は「感受性が高くて、なんでも吸収する才能を持つ“感受性おばけ”」と伊藤のことを絶賛。クランクアップの日には抱擁して互いを労うほどの絆ができあがり、伊藤も「出会えて本当に良かった人」と椰川と一緒に仕事が出来たことへの喜びを語る。ほかにも、『虎に翼』の撮影秘話、伊藤の心を楽にしたリリー・フランキーからのアドバイス、伊藤流のセリフの覚え方、藤ヶ谷も共感する“泣きシーンあるある”などがたっぷり語られていく。

芸能界の親友として堺小春と玉井詩織（ももいろクローバーZ）にも鶴瓶は取材を敢行。各々と友人だった伊藤が10年前に計画したフロリダ旅行へ3人で行ったことをきっかけに仲良くなり、当時の思い出などを貴重なプライベート写真とともに回顧していく。さらに、引っ越しをするときには“業者との連絡”から“荷物の断捨離”まで堺が辣腕を振るい、伊藤の引越しの最強助っ人であるということも語られる。また、昨年の『紅白歌合戦』の司会を終え、号泣したという裏話も明かされる。

藤ヶ谷は、朝ドラ『虎に翼』の共演をきっかけに仲を深めた土居志央梨と森田望智を取材。「遊ぶ約束をして家に行ったら引っ越し作業を手伝わされた」と、うっかり引っ越し日を勘違いしてダブルブッキングしてしまった伊藤の天然な一面が明らかに。また2人からは、“二人暮らしとは思えないほど食器の数が多い”“お酒が大好きな伊藤が酔ったサイン”などプライベートの素顔が語られていく。

さらに、今年1月に結婚した劇作家＆演出家の蓬莱竜太との“まるでドラマのような2人の馴れ初め”から“いつも2人で晩酌をしている”など新婚生活についても幸せそうな顔で語る一幕も。また、夏からクリスマスソングを聴くほどクリスマスが大好きだという伊藤のテンションが上がる番組初の取材相手とは!?

