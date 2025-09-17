映画『宝島』、妻夫木聡×広瀬すず×窪田正孝のトークを収めた映像が公開

映画『宝島』(9月19日公開)に出演している妻夫木聡、広瀬すず、窪田正孝のトークを収めた4種の映像がYouTubeにて公開された。

戦後沖縄を舞台に、歴史の陰に埋もれた真実を描く真藤順丈氏による小説『宝島』。第160回直木賞をはじめ、第9回山田風太郎賞、第5回沖縄書店大賞を受賞するなど3冠に輝いた本作が、東映とソニー・ピクチャーズの共同配給によって実写映画化された。監督は様々なジャンルや題材を通して常に新たな挑戦を続ける大友啓史。主演には妻夫木聡を迎え、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太ら日本映画界を牽引する豪華俳優陣が集結し、誰も見たことがないアメリカ統治下の沖縄を舞台に、混沌とした時代を全力で駆け抜けた若者たちの姿を圧倒的熱量と壮大なスケールで描く。

この度、妻夫木聡、広瀬すず、窪田正孝のトークを収めた4種の特番映像がYouTubeにて公開された。特番映像は、「撮影秘話編」「タレコミ編」「キャラクター編」「撮影の舞台裏編」と4つのパートに分かれており、映画の世界観が味わえる見どころについて語りあっている。主人公・グスクを演じた妻夫木と、グスクと幼馴染のヤマコ、レイを演じた広瀬、窪田の3名が、映画『宝島』の大規模な撮影の裏側や41日間にわたる濃密な沖縄ロケでの思い出を振り返る とともに、3人にとっての英雄・オン(永山瑛太)への想いを語り尽くす、計60分のスペシャルトークが収録されている。

映像では、この日のために特設された『宝島展』に3人が訪れ、映画『宝島』の制作のために準備された 絵コンテやロケ地の設定図、数々の話題作に携わる衣装デザイナー・宮本まさ江氏が手掛けたキャラクター衣装について、それぞれに込めた熱い想いやこだわりなどを解説。「撮影秘話編」では、3人が共通して撮影前に訪れたという佐喜眞美術館 (沖縄県宜野湾市)での体験について回顧する。「キャラクター編」では、過酷な時代を懸命に生き抜くグスク、ヤマコ、レイについて、そして、妻夫木が「3人にとっての"全て"だった」と明かす、"オンちゃん"への 想いを語る。また、「タレコミ編」では、本作にも出演する村田秀亮(とろサーモン)がサプライズゲストと して登場し、制作スタッフ陣から寄せられた妻夫木、広瀬、窪田の撮影現場での“珍行動”を次々と暴露する場面も。 さらに、「撮影の舞台裏編」では本編鑑賞会も行われ、延べ2,000人のエキストラが参加したコザ暴動シーンをはじめ、窪田が「『宝島』の中でも象徴的なシーン」と語る小学校への米軍機墜落シーン、広瀬も「衝撃的だった」と明かすグスクとレイの衝突シーンなど、映像の魅力を述懐。映像の最後には、妻夫木、広瀬、窪田にとっての"『宝島』を表す一言"が明らかとなるが、それぞれの想いの詰まった渾身の一言を是非、公開前に見届けていただきたい。

