『ニノさん』(日本テレビ系)、『ニノなのに』(TBS系)、『二宮ん家』(フジテレビ系)、『勝つのはどっち? ニノチョコマッチ』(TBS系)……数々の冠番組に加えて、今夏はNHKの新たな大型音楽特番『MUSIC GIFT2025』の司会に、主演映画『8番出口』など、今最も求められている芸能人といえば二宮和也で間違いないだろう。

そんな二宮が俳優として最初に出演したメジャー作品といえば、2000年秋に放送された『涙をふいて』(フジ系、FODで配信中)。今夏に15年ぶりの写真集が話題を集めた上戸彩の女優デビュー作としても知られるが、令和の視聴者にとっては新鮮な作風である同作を、ドラマ解説者・木村隆志が掘り下げていく。

「あんちゃん」を彷彿させる主人公

「その夜のことは私、あまりよく覚えてない」ではじまるオープニングのナレーションは上戸彩で、その声は幼く無垢さを感じさせられる。

物語は、4人のきょうだいが火事で父親を失い、母親は意識不明の重体という衝撃的なシーンからスタート。父親の葬儀に現れた大西勝男(江口洋介)は遺影に向かって号泣したあと、親族たちに「母親が回復するまで子どもたちを預かる」と宣言する……。

『涙をふいて』のコンセプトは、体育会系精神を持った独身男・大西勝男が事故死した先輩の子どもたちを引き取り、愛と根性で育てていく波乱万丈の物語。まさに昭和の人情モノを平成に復活させたようなコンセプトであり、「江口洋介主演のホームドラマ」と言えば93年・97年に放送された『ひとつ屋根の下』(フジ)を思い出す人も多いだろう。

実際、勝男のキャラクターは『ひとつ屋根』の「あんちゃん」こと柏木達也に似ているところがあった。人情派でお調子者の性格、人の問題に首をつっこむおせっかいな行動パターン、女性にはまったくモテない、アスリートの過去など、まるで「大人気だった“あんちゃん”のアナザーストーリーを見てもらおう」という制作サイドの意図を感じさせられる。

ただ、勝男の体育会系のキャラクターは良くも悪くも、あんちゃんから一歩進んでいた。第1話から「人生とは勝たなければならない」「俺の人生最大のテーマは勝つこと」「人生は気合と根性」「負けてたまるか」などの極端な発言を連発。子どもたちを勢いで引き受けたことについても、「勝負すると決めたわけだから。一度やると決めた勝負は『相手が強いから引き下がる』なんて俺にはできません」と宣言していた。

一方で引き取られ、勝男の狭い部屋につれてこられた4きょうだいは、「しょうがないだろ」「行くところないんだから」「お母さん、どうして会えないの?」「このふとんふわふわであったかいね。なんだかお母さんみたい」などの切ない会話を連発。

大人に心を開かなくなった17歳の長男・健太(二宮)、悲しみをこらえて気丈に振る舞う14歳の長女・桃(上戸)、戸惑い涙がこぼれる11歳の次男・康太(辰巳雄大)、両親がいない状況を理解できない7歳の三男・良太(神木隆之介)……4きょうだいの姿はドラマとわかっていても、いたたまれない気持ちにさせられる。