タレントの藤本美貴が2日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。「自己肯定感が低く、自分のことが嫌いで仕方がない」という40代女性にアドバイスを送った。

「“自分に型をつける”には努力が必要」「自分に負けちゃいけない」

相談者は、「言葉がキツい」「嫌な言い方をする」「すぐ不機嫌になる」と自省しながら、「私の性格のせいで夫にも子供にも嫌な思いをさせている。毎日、自己嫌悪で反省するが、また同じことを繰り返す自分が情けない」と吐露。これに藤本は、「変わりなさいよ。自分の嫌なところをわかってるんだから。変わる努力をしたのか」と一喝し、「こういう自分が嫌だなと思ったら、どうしたらよかったかな? って一回考えて。それをできるように一回やってみる。自分にクセづけることが大事」と助言した。

「自分のことが嫌いなら、好きになれる自分を一つずつ増やしていく。ちょっとずつクセをつけていく」と諭した藤本。例えば、ダンスも毎日練習することでできるようになると話し、「まずはクセづけをしないとダメ。“自分に型をつける”には、自分の努力が必要。自分に負けちゃいけない」と鼓舞。急には変われないが、「努力をしはじめると、気持ちは上に向く」と語り、「鍛えてる人とかトレーニングしてる人って、ポジティブな人が多い。それは、つらいことを努力してるし、変化もあるから、ポジティブな気持ちになる」と分析した。

また、自己肯定感が低い人からのお悩みには、「お叱りをください」「厳しい言葉でも構いません」「喝を入れてください」といった文言が多く、藤本は、「自己肯定感が低い人って、厳しい言葉を受け止める準備がすごいできてるよね」「お叱りを受ける心の準備はいらないんですよ」と苦笑い。そのため、相談者に、「叱られる準備をするのをやめましょう」と伝え、「怒られないように努力をしましょう。怒られても、いいほうに上がらないから。はあ……って思うだけじゃん」と真剣に語りかけていた。