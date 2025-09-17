タレントの藤本美貴が2日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。「自己肯定感が低く、自分のことが嫌いで仕方がない」という40代女性にアドバイスを送った。
「“自分に型をつける”には努力が必要」「自分に負けちゃいけない」
相談者は、「言葉がキツい」「嫌な言い方をする」「すぐ不機嫌になる」と自省しながら、「私の性格のせいで夫にも子供にも嫌な思いをさせている。毎日、自己嫌悪で反省するが、また同じことを繰り返す自分が情けない」と吐露。これに藤本は、「変わりなさいよ。自分の嫌なところをわかってるんだから。変わる努力をしたのか」と一喝し、「こういう自分が嫌だなと思ったら、どうしたらよかったかな? って一回考えて。それをできるように一回やってみる。自分にクセづけることが大事」と助言した。
「自分のことが嫌いなら、好きになれる自分を一つずつ増やしていく。ちょっとずつクセをつけていく」と諭した藤本。例えば、ダンスも毎日練習することでできるようになると話し、「まずはクセづけをしないとダメ。“自分に型をつける”には、自分の努力が必要。自分に負けちゃいけない」と鼓舞。急には変われないが、「努力をしはじめると、気持ちは上に向く」と語り、「鍛えてる人とかトレーニングしてる人って、ポジティブな人が多い。それは、つらいことを努力してるし、変化もあるから、ポジティブな気持ちになる」と分析した。
また、自己肯定感が低い人からのお悩みには、「お叱りをください」「厳しい言葉でも構いません」「喝を入れてください」といった文言が多く、藤本は、「自己肯定感が低い人って、厳しい言葉を受け止める準備がすごいできてるよね」「お叱りを受ける心の準備はいらないんですよ」と苦笑い。そのため、相談者に、「叱られる準備をするのをやめましょう」と伝え、「怒られないように努力をしましょう。怒られても、いいほうに上がらないから。はあ……って思うだけじゃん」と真剣に語りかけていた。
【編集部MEMO】
藤本美貴が「新しい自分を発掘」すべく、色々なヒト・モノ・コトと出会い、好きなことを見つけ、やりたいことをやっていく様子を届ける目的で、2019年10月に開設したYouTube公式チャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』。4年前のブログでは、「17歳から芸能生活をしてきてありがたい事に守られた環境だったからこそ本当に知らないことや、やった事が沢山あったり…これから色んなYouTubeを通して経験して34歳から新しい藤本美貴を発掘できればいいなと思っています」と意気込みをつづっていた。最近は、視聴者の悩みに答える「ミキティ人生相談」のほか、夫・庄司智春(品川庄司)とのプライベート映像も人気を集めている。