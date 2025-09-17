【9月16日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2025年9月の新商品5品まとめ(9月16日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするメニューや手軽に楽しめる一品など、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2025年9月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「香味ねぎだれのグリルチキン」(333円)

価格 : 333円

エネルギー : 188kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

冷たいまま食べられるグリルチキンに、さっぱりと仕立てた香味和風だれを合わせた一品が登場です。ジューシーな鶏肉と爽やかな香味だれの相性が抜群で、まだまだ暑いいまの季節にもぴったりの商品になっています。

「1食分の緑黄色野菜が摂れるサラダ」(430円)

価格 : 430円

エネルギー : 73kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

緑黄色野菜をたっぷりと使用したサラダに、食感を感じられるすりおろしにんじん玉ねぎドレッシングを添えた商品が登場。ヘルシーでありながら食べ応えも感じられる、栄養バランスに優れた一品になります。

「チヂミロール(ソース入り)」(198円)

価格 : 198円

エネルギー : 168kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

もっちりと焼き上げた生地にタレを塗り、くるっと巻いて食べやすく仕立てたチヂミロールが登場。持ち歩きにも便利なワンハンドスタイルで、間食や軽食にぴったりな商品です。

「お好み焼きロール(ソース入り)」(198円)

価格 : 198円

エネルギー : 165kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

つづくこちらも香ばしく焼き上げたお好み焼きを、ソースで味付けしてロール状に仕上げた一品になっています。もっちり食感とソースの旨みで、小腹満たしに食べたい仕上がりが魅力の商品です。

「大きなサンドイッチ 野菜照焼チキンサンド」(451円)

価格 : 451円

エネルギー : 445kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

照焼チキンにシャキシャキ食感のレタスやキャベツ、さらにゆで卵を組み合わせた、見た目にも華やかで食べ応え満点のサンドイッチが登場。野菜の爽やかさとチキンの旨みが絶妙にマッチした、片手でも食べやすい商品になりなります。

まとめ

9月16日発売の新商品は、「香味ねぎだれのグリルチキン」や「チヂミロール(ソース入り)」、「大きなサンドイッチ 野菜照焼チキンサンド」など、軽食からしっかり食事まで幅広く楽しめるラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてください。

※画像は公式ホームページより引用