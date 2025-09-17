【9月16日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2025年9月の新商品5品まとめ(9月16日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 贅沢感あふれるコラボスイーツから気軽に楽しめる定番系まで、注目のアイテムがそろっています。

ローソン2025年9月の新商品まとめ

食欲の秋にぴったりなスイーツをぜひチェックしてみてください。

「Uchi Cafe×GODIVA どらもっち(ショコラマロン)」(400円)

価格 : 400円

エネルギー : 282kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

今週は、ゴディバコラボレーション商品が多数登場しています。マロンダイス入りの濃厚マロンペーストと、くちどけなめらかなチョコクリームの2層仕立てのどらもっちが登場。秋の味覚を贅沢に楽しめる仕上がりが魅力の一品です。

「Uchi Cafe×GODIVA クープドゥショコラ」(538円)

価格 : 538円

エネルギー : 335kcal

※沖縄地域のローソンでは599円とのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ホワイトムース、ショコラ生地、ミルクムース、ショコラクリームを重ねた4層仕立てのカップスイーツが登場です。濃厚かつ上品なショコラのハーモニーを味わえる、見た目も華やかな商品になります。

「Uchi Cafe×GODIVA ショコラクレープ」(421円)

価格 : 421円

エネルギー : 295kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

しっとりとしたクレープ生地で、カカオの香りとほろ苦さを閉じ込めたショコラクリームを包み込んだクレープが登場。ゴディバならではの濃厚な味わいが堪能できる、贅沢な商品です。

「GODIVA ナッツ&ショコラロール」(246円)

価格 : 246円

エネルギー : 288kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域では商品仕様と価格が異なるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

しっとりチョコ生地に、チョコレートクリームとチョコホイップをサンドし、ナッツをトッピングした一品が登場。いろいろな食感と風味が楽しめるリッチなロールケーキです。

「はちみつバタースコーン 4個入」(235円)

価格 : 235円

エネルギー : 118kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

はちみつのやさしい甘さとバターの風味が広がるバタースコーンが登場です。小ぶりなサイズでおやつにもぴったりな、4個入りの商品になっています。

まとめ

9月16日発売の新商品は、「Uchi Cafe×GODIVA どらもっち(ショコラマロン)」や「Uchi Cafe×GODIVA クープドゥショコラ」、「GODIVA ナッツ&ショコラロール」などがラインナップ。チョコレート好きにはたまらないゴディバコラボをはじめ、バラエティ豊かなスイーツがそろっています。

※画像は公式ホームページより引用