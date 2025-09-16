大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間11日終了時点で、2位サンディエゴ・パドレスに3ゲーム差をつけナショナルリーグ西地区首位に立っている。この調子で逃げ切りたいところだが、今後の戦いに向けての不安は尽きないようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「MLBネットワークのショーン・ケーシー氏は、プレーオフが近づくにつれ、ドジャースのリリーフ陣と攻撃力の強さを最大の懸念事項として挙げた」としつつ、「本当に心配だ。ブルペンは酷い状態だと思う。デーブ・ロバーツ監督は今、どうすべきか分かっていないと思う。打撃陣もそれほど良くないと思う。心配なことはたくさんある」というケーシー氏のコメントを紹介。

続けて、「共同司会者であるマーク・デローサ氏も、リリーフ陣がポストシーズンの妨げになるのではないかという懸念を共有した」としつつ、「ブレイク・トレイネン投手は開幕前から故障気味だったのは承知しているが、調子が良ければ誰も彼を打ち崩せない。今は調子が良さそうには見えない。タナー・スコット投手には7200万ドルも支払った。つまり安打を許すわけにはいかない。だが今や彼は安打を許している」というデローサ氏のコメントを紹介している。

投打が嚙み合っていない、特にブルペンの状況は深刻とみられているドジャースだが、残り試合で解決の糸口を掴むことはできるのだろうか。

【関連記事】

【了】