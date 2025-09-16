大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、守護神のタナー・スコット投手の不調に悩まされている。ブルペン陣の不調と離脱が続く中、デーブ・ロバーツ監督もスコットの復調に期待をかけるしかない状況だ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のネルソン・エスピナル記者が報じている。

サンディエゴ・パドレス時代の活躍を受け、ドジャースは今オフに総額7200万ドル（約106.2億円）の大型契約でスコットを獲得していた。しかし、今季は53試合に登板して50.1イニングを投げ、防御率4.47、WAR0.1と契約金に見合わないパフォーマンスに終わっている。

特に、今季は接戦の場面で打たれる場面が目立つ。12日（日本時間13日）のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦では、延長10回にパトリック・ベイリー捕手にサヨナラ満塁本塁打を浴び、好投していた山本由伸投手の勝利を逃す形となった。

大きな期待がかかるスコットについて、ロバーツ監督は「どんな形であれ、失点するのはいい気分ではない。彼は重要な選手の1人だ。彼の調子が悪いと、試合の行方が危うくなることが多い。外部の雑音は確かにあるが、我々は彼を信じている」と言及した。

