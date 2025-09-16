リーズに所属する日本代表MF田中碧は、20日に行われるプレミアリーグ第5節ウルヴァーハンプトン（ウルブス）戦でプレーする可能性があるようだ。16日、現地メディア『リーズ・ライブ』が伝えている。

昨夏にリーズに加入した田中は、チャンピオンシップ（イングランド2部）で43試合に出場し、プレミアリーグ昇格に大きく貢献。今シーズンも中盤の一角としてプレーし続け、開幕から2試合連続でスタメン出場を果たしていた。しかし、第2節アーセナル戦でヒザを痛め、リーズのダニエル・ファルケ監督は「MCL（内側側副じん帯）のケガで、おそらく数週間欠場するだろう」と発言した。

実際、その後の第3節ニューカッスル戦、カラバオカップ2回戦のシェフィールド・ウェンズデイ戦を欠場していたが、13日に行われた第4節フルアム戦で出場機会はなかったものの、ベンチ入りを果たしている。そしてリーズは次戦、20日に第5節ウルブス戦を控えているが、田中はこの試合での出場が見込まれている。『リーズ・ライブ』は「田中は来週のウルブス戦で復帰する可能性が高まっている」と報道した。

リーグ戦4試合が消化し、リーズはここまで1勝1分2敗の16位。一方のウルブスも現在4連敗中と最下位に沈んでおり、プレミアリーグ残留に向けて、両者ともに負けられない試合となる。