パリ・サンジェルマン（PSG）を率いるルイス・エンリケ監督が、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）連覇に向けて意気込みを語った。16日、フランス『RMC』が同指揮官のコメントを伝えている。

PSGは昨シーズン、新フォーマットとなったCLでリーグフェーズは苦しんだものの、決勝トーナメントではリヴァプールやアーセナルなどプレミアリーグのクラブを次々に撃破。決勝戦ではインテルに5得点を奪い大差で勝利し、悲願となるCL初制覇を成し遂げた。

王者として迎えた今夏の移籍市場では、イタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマが退団し、リールのフランス代表GKリュカ・シュヴァリエを新守護神として据え、ウクライナ代表DFイリヤ・ザバルニーを補強。大胆な補強には動かず、CBを加え昨シーズンの路線を継続している。

そんなPSGは17日のアタランタ戦で新シーズンのCL開幕を迎える。会見に出席したルイス・エンリケ監督は、CL連覇への意気込みを次のように語った。

「昨シーズンは効率性を欠き、非常に厳しい時期も経験した。でも今は、昨シーズンのCL開幕の時期よりも自信を持っている。チャンピオンとして、トロフィーを勝ち取った時のあの感覚をもう一度味わいたい。それが我々の目標だ」

さらに、チャンピオンとして大会に臨む際のチームのモチベーション維持について問われると、「喜びや悲しみがあるのは普通で、適応する必要がある。パリの街、PSGというクラブ、そしてサポーターとともに歴史を作り、CL2連覇を達成することが私たちの目標です。困難であることは理解しているが、野心は持ち続けたいと思っているよ」と語っている。