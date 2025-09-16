チェルシーは16日、アルゼンチン代表MFファクンド・ブオナノッテをU－21ポルトガル代表MFダリオ・エスーゴに代わり、2025－26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）の登録メンバーに追加したことを発表した。

エスーゴは、今夏の移籍市場でスポルティングから移籍金1850万ポンド（）でチェルシーに完全移籍で加入。ここまでリーグ戦で3試合にベンチ入りしていたものの、出場機会は訪れていない。そんななかエスーゴは、9月の代表ウィークでU－21ポルトガル代表に招集されていたが、トレーニング中に右大腿部を負傷し、9日に手術を実施。復帰は年明けと見込まれている。

UEFA（欧州サッカー連盟）は11日に会合を開き、新たな規定を発表。今シーズンの同連盟が主催するクラブ大会において、リーグフェーズ第6節までの期間内に、選手に負傷や病気などによるアクシデントが発生した場合、1名のメンバー変更を認めていた（CL規則第31.14C条）。このルール変更を受けて、チェルシーは負傷離脱したエスーゴに代わり、同じく今夏新加入のブオナノッテをCLのメンバーに登録した。

現在20歳のブオナノッテは、今夏にブライトンから1シーズンのレンタル移籍で加入。13日に行われたプレミアリーグ第4節ブレントフォード戦でデビューを飾り、前半の45分間プレーしている。

なお、チェルシーは17日にCLリーグフェーズ第1節でバイエルンと対戦する。