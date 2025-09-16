アトレティコ・マドリードは16日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第1節リヴァプール戦に向けた招集メンバーを発表した。
アトレティコ・マドリードは17日の敵地『アンフィールド』でのリヴァプール戦で2025－26シーズンのCL開幕を告げる。リーグフェーズでは、リヴァプールの他に、アーセナルやインテル、日本代表MF堂安律の所属するフランクフルトらと対戦する。
クラブは16日、リヴァプール戦に向けた招集メンバーを発表。5人の主力選手を欠くことになった。依然として離脱しているウルグアイ代表DFホセ・マリア・ヒメネス、スペイン代表MFアレックス・バエナ、アルゼンチン代表MFティアゴ・アルマダに加え、新たにアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスとアメリカ代表MFジョニー・カルドーゾの欠場も決定した。
J・アルバレスは13日に行われたビジャレアル戦の前半に負傷し、ハーフタイムに交代。クラブは遠征メンバーに含めなかった理由として「負傷による不快感が残っているため」と説明している。また、カルドーゾの欠場に関しては「14日のトレーニング中に左足首に捻挫を負ってしまった」と伝えている。
アトレティコ・マドリードの招集メンバーは以下の通り。
▼GK
１ フアン・ムッソ
13 ヤン・オブラク
31 サルビ・エスキベル
▼DF
3 マッテオ・ルッジェーリ
14 マルコス・ジョレンテ
15 クレマン・ラングレ
16 ナウエル・モリーナ
17 ダヴィド・ハンツコ
18 マルク・プビル
21 ハビ・ガラン
24 ロビン・ル・ノルマン
28 ラヤネ・ベリド
▼MF
4 コナー・ギャラガー
6 コケ
8 パブロ・バリオス
28 タウフィク・セイドゥ
▼FW
7 アントワーヌ・グリーズマン
9 アレクサンダー・セルロート
12 カルロス・マルティン
20 ジュリアーノ・シメオネ
22 ジャコモ・ラスパドーリ
23 ニコ・ゴンサレス