ビジャレアル戦で負傷したアルバレス [写真]=Getty Images

　アトレティコ・マドリードは16日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第1節リヴァプール戦に向けた招集メンバーを発表した。

　アトレティコ・マドリードは17日の敵地『アンフィールド』でのリヴァプール戦で2025－26シーズンのCL開幕を告げる。リーグフェーズでは、リヴァプールの他に、アーセナルやインテル、日本代表MF堂安律の所属するフランクフルトらと対戦する。

　クラブは16日、リヴァプール戦に向けた招集メンバーを発表。5人の主力選手を欠くことになった。依然として離脱しているウルグアイ代表DFホセ・マリア・ヒメネス、スペイン代表MFアレックス・バエナ、アルゼンチン代表MFティアゴ・アルマダに加え、新たにアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスとアメリカ代表MFジョニー・カルドーゾの欠場も決定した。

　J・アルバレスは13日に行われたビジャレアル戦の前半に負傷し、ハーフタイムに交代。クラブは遠征メンバーに含めなかった理由として「負傷による不快感が残っているため」と説明している。また、カルドーゾの欠場に関しては「14日のトレーニング中に左足首に捻挫を負ってしまった」と伝えている。

　アトレティコ・マドリードの招集メンバーは以下の通り。

▼GK
１　フアン・ムッソ
13　ヤン・オブラク
31　サルビ・エスキベル

▼DF
3　マッテオ・ルッジェーリ
14　マルコス・ジョレンテ
15　クレマン・ラングレ
16　ナウエル・モリーナ
17　ダヴィド・ハンツコ
18　マルク・プビル
21　ハビ・ガラン
24　ロビン・ル・ノルマン
28　ラヤネ・ベリド

▼MF
4　コナー・ギャラガー
6　コケ
8　パブロ・バリオス
28　タウフィク・セイドゥ

▼FW
7　アントワーヌ・グリーズマン
9　アレクサンダー・セルロート
12　カルロス・マルティン
20　ジュリアーノ・シメオネ
22　ジャコモ・ラスパドーリ
23　ニコ・ゴンサレス

【動画】アトレティコが今季初勝利！