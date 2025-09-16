アトレティコ・マドリードは16日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第1節リヴァプール戦に向けた招集メンバーを発表した。

アトレティコ・マドリードは17日の敵地『アンフィールド』でのリヴァプール戦で2025－26シーズンのCL開幕を告げる。リーグフェーズでは、リヴァプールの他に、アーセナルやインテル、日本代表MF堂安律の所属するフランクフルトらと対戦する。

クラブは16日、リヴァプール戦に向けた招集メンバーを発表。5人の主力選手を欠くことになった。依然として離脱しているウルグアイ代表DFホセ・マリア・ヒメネス、スペイン代表MFアレックス・バエナ、アルゼンチン代表MFティアゴ・アルマダに加え、新たにアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスとアメリカ代表MFジョニー・カルドーゾの欠場も決定した。

J・アルバレスは13日に行われたビジャレアル戦の前半に負傷し、ハーフタイムに交代。クラブは遠征メンバーに含めなかった理由として「負傷による不快感が残っているため」と説明している。また、カルドーゾの欠場に関しては「14日のトレーニング中に左足首に捻挫を負ってしまった」と伝えている。

アトレティコ・マドリードの招集メンバーは以下の通り。

▼GK

１ フアン・ムッソ

13 ヤン・オブラク

31 サルビ・エスキベル

▼DF

3 マッテオ・ルッジェーリ

14 マルコス・ジョレンテ

15 クレマン・ラングレ

16 ナウエル・モリーナ

17 ダヴィド・ハンツコ

18 マルク・プビル

21 ハビ・ガラン

24 ロビン・ル・ノルマン

28 ラヤネ・ベリド

▼MF

4 コナー・ギャラガー

6 コケ

8 パブロ・バリオス

28 タウフィク・セイドゥ

▼FW

7 アントワーヌ・グリーズマン

9 アレクサンダー・セルロート

12 カルロス・マルティン

20 ジュリアーノ・シメオネ

22 ジャコモ・ラスパドーリ

23 ニコ・ゴンサレス

【動画】アトレティコが今季初勝利！



