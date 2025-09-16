大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのマックス・マンシー内野手は今季、度重なる怪我でチームから離脱を繰り返している。2度目の離脱から復帰した直後には、死球によって再び欠場したゲームがあった。米メディア『ドジャーブルー』のブレイク・ウィリアムス記者が言及した。

マンシーは7月上旬には打撲により1か月の離脱となり、復帰からわずか11日後、今度は右脇腹の張りで再び負傷者リスト（IL）入りし、さらに3週間の戦線離脱を強いられた。8日（日本時間9日）にようやく復帰したものの、その後も2試合連続で死球を手首と頭部に受け、途中交代となっている。

シーズン序盤は不振に陥っていたマンシーだが、93試合で打率.252、出塁率.388、長打率.476、本塁打17、打点64と復調した。マンシーが出場していない試合では平均得点が3.98だったのに対し、出場時には5.8と大幅に上昇し、彼の存在がドジャース打線にとって不可欠であることは明白だ。

15日（日本時間16日）のフィラデルフィア・フィリーズ戦ではスタメン出場したマンシーについて、ウィリアムス氏は「彼は頭部への死球による悪影響は感じなかったが、その前日の死球による右手首の痛みはまだ残っているようだ」と言及した。

【関連記事】

【了】