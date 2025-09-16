Aile The Shota、｢愛のプラネット -PoM remix- feat. eill, idom, dawgss｣MV公開

Aile The Shotaが、9月10日（水）にリリースした新曲｢愛のプラネット -PoM remix- feat. eill, idom, dawgss｣のMusic Videoを公開した。

SKY-HIが主宰する｢BMSG｣から、2022年1月に｢AURORA TOKIO｣のリリースでデビューし着実にキャリアを積み重ね、｢ARABAKI ROCK FEST.｣、｢VIVA LA ROCK｣、「Lucky Fes」などの大型音楽フェスにも多数出演し、今年3月16日に東京ガーデンシアターに6,000人を動員した｢Oneman Live ”REAL POP”」を成功させ、シティ・ポップ、ダンスミュージックをベースに注目を集めているシンガーソングライター・Aile The Shota。

今作は、5月にZepp Shinjukuで開催された、Aile The Shotaがオーガナイズを務める音楽イベント｢Place of Mellow organized by Aile The Shota｣でeill、idom、dawgssとの共演が実現し、本イベントでサプライズで披露された際のライブ映像とバックヤードのメイキング映像を組み合わせ、同世代同士ならではの温かい人間性が垣間見えるエモーショナルな内容となっている。

＜リリース情報＞

Aile The Shota

Digital Single ｢愛のプラネット -PoM remix- feat. eill, idom, dawgss｣

配信中

https://orcd.co/ats_planetofloveremix

HP：https://ailetheshota.tokyo/