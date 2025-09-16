大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、右肩のインピンジメント症候群で故障離脱中の佐々木朗希がリハビリ登板に励んでいる。状態はかなり上向きになっているようだが、首脳陣もメジャー復帰後の運用を本格的に検討し始めたようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「佐々木は現在ロサンゼルスへ向かっており、そこでドジャースのコーチ陣と会い、2025年シーズンの残り期間における自身の役割について話し合う予定だ」としつつ、「私の理解では彼は今日飛行機で到着する予定で、意思決定に関わる全員と話し合い、次のステップを決定するつもりだと思う」というデーブ・ロバーツ監督のコメントを紹介。

続けて、「ドジャースの先発ローテーションは完全な状態に戻ったため、佐々木が再びアクティブロースターに復帰する場合、おそらくリリーフとしての役割に落ち着く可能性が高い。もう一つの選択肢としては、佐々木がマイナーに残留し、定期的に先発登板を続けることも考えられる」と今後を予想している。

ドジャースは現在タナー・スコット投手を筆頭にブルペン陣の不調が目立っているが、佐々木が起爆剤として投入される展開もありそうだ。

