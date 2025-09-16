第21回日本サッカー殿堂掲額式典が16日にJFAサッカー文化創造拠点『blue-ing!』で開催され、元日本代表DF井原正巳氏、日本女子サッカーの黎明期を支えた元日本女子代表監督などを務めた鈴木保氏、元日本代表の半田悦子氏、木岡二葉氏、高倉麻子氏、野田朱美氏が掲額者となった。

式典には日本サッカー協会（JFA）名誉総裁の高円宮妃殿下、宮本恒靖会長らが出席。井原氏は韓国・水原三星のコーチを務めているため、鈴木氏は3月に逝去、木岡氏は体調不良のため欠席となったが、鈴木氏と木岡氏はご家族が出席となった。

掲額に際し、VTRでコメントを寄せた井原氏は、「私は9歳で、サッカーをはじめ、その楽しさ、魅力にひかれ、ひたすらボールを追いかけ、サッカーに人生を捧げてきました。多くの仲間、そして指導者の皆様、家族、サポーター、関係者の皆様に支えられ、ここまでやってくることができました。その皆様のおかげで、この栄誉を賜れたと思っています。本当にありがとうございました」と感謝の言葉を述べ、「1993年のドーハの悲劇では、その悔しさ、今でも鮮明に覚えています。その経験があったからこそ、今の日本サッカーがあるのではないかと思っています。また、98年のフランスワールドカップ予選では、苦しみながらも勝ち抜き、初出場を決めました。本大会でそのピッチに立ったことは、自分のサッカー人生の中でも最高の宝物になっています」と、“アジアの壁”として名を馳せた日本代表選手時代を振り返っている。

女性としては指導者の綾部美知枝氏が個人で掲額、2011年のFIFA女子ワールドカップを制したなでしこジャパンがチームとして掲額を受けているが、日本代表選手として活躍した人物個人としては今回の4名が初。個人の年齢制限撤廃もあり、掲額となった。

1981年に初結成された日本女子代表として、代表初ゴールを決め、日本女子サッカーリーグの初代MVPでもある半田氏は、「私自身、本当にサッカーが好きで、小学校の頃からサッカーの魅力にとりつかれ、やっていくうちに、もっと勝ちたい、もっとうまくなりたい、そういう気持ちでサッカーに取り組んでいました。私たちの頃は日本代表もなかったので、何を目標にしていたかというと、そういう気持ちだけでやってきました。でも、日本代表ができ、絶対選ばれたい、勝ちたい、そして、世界一になりたいという気持ちで、どんどんどんどん目標が高くなっていきました」と、まだまだ環境が整っていない中で道を切り開いてきた当時を思い起こした。

掲額については「びっくりした」とのことだが、「こうやって女子サッカーに目を向けていただけたことが一番うれしいです。私たちや先輩たちも苦労した時代もある中、監督と4人を掲額していて、感謝の気持ちがいっぱいです」とし、先人たちへの感謝を述べている。

現在は女子選手の環境も大幅に整備され、多数が若いうちから海外に挑戦もするようになったが、「今は日本人の懸命に頑張る姿やプレースタイルが海外でも生かされています。私たちの頃も海外の選手が来たことで、日本女子サッカー全体のレベルアップにもなりました。大いに海外に出て、いろいろ経験をしてほしいですし、最後は日本でプレーしてほしいです。そこで経験を後輩に伝えてくれれば、その循環、つながりで、なでしこジャパンや育成にももっと刺激が入ると思います」と、これからのさらなる女子サッカーの発展へ、バトンをつないで、大きくしていってほしいと期待を寄せている。