藤井風、BE:FIRST、山下達郎、Snow Man…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（9月13日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。9月13日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（9月13日（土）付）を発表しました。初登場！「戦うように一緒に音楽を作っていく。」というコンセプトを掲げ、従来のボーカリストを招くfeat.ではないシリーズ“VS.シリーズ（ヴァーサス・シリーズ）”。その第四弾のゲストアーティストに稲葉浩志さんを迎えた同曲は、シリーズ初のシングルパッケージとして9月3日（水）にリリースされました。初登場！ 9月8日（月）にリリースされたデジタルシングルで、12日（金）から公開された映画「ブラック・ショーマン」のテーマソングとして書き下ろされたインストゥルメンタルの楽曲です。初登場！ YouTube総再生数14億回を超える人気ガールズグループ・ILLIT（アイリット）。同曲は9月3日（水）にリリースされた日本ファーストシングルです。先週1位から6ランクダウン↓ Snow Manは、11月5日（水）に5枚目のフルアルバム『音故知新』の発売が決定しています。初登場！ 9月3日（水）にリリースされたシングルで、メンバーの大橋和也（おおはし・かずや）主演ドラマ「リベンジ・スパイ」（テレビ朝日系）の主題歌です。先週4位から1ランクダウン↓ Netflixシリーズ「ポケモンコンシェルジュ」（5～8話）主題歌のために書き下ろされた楽曲で、11月5日（水）には、同曲も収録されている2年ぶりのダブルA面シングル「オノマトペISLAND / MOVE ON」がリリースされます。先週2位から2ランクダウン↓ 同曲は、9月17日（水）にリリースされる8枚目のシングル「空」や、10月29日（水）にリリースされる初のベストアルバム『BE:ST』にも収録されています。初登場！ 9月8日(月)に配信リリースされた新曲で、作詞はJISOO（ジス）さん、MOMOKAさんが参加しており、さらに、振り付けはNAOKOさんが中心となって制作しています。初登場！ ガールズグループME:Iが9月3日（水）にリリースしたファーストアルバム『WHO I AM』のタイトル曲です。そして、今週の第1位は……？初登場！ 同曲は、9月5日（金）にリリースされた全編英語詞のアルバム『Prema』のリードトラックです。――番組ではほかにも、ゲストパートにRIP SLYMEのILMARIさん、SUさんが登場。10 月から始まる全国ツアー「DANCE FLOOR MASSIVE FINAL」のお話などを伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ