「POP YOURS OSAKA」最終ラインナップにJin Dogg、YouTube生配信も発表

10月18日（土）に大阪城ホールで初開催されるヒップホップフェスティバル「POP YOURS OSAKA」の最終ラインナップが発表された。

最終ラインナップで発表されたのは地元・大阪を代表するラッパーのJin Dogg。これで出演アーティスト全15組が出揃った。

チケットは既に完売となっているが、今回YouTubeでの生配信も同時にアナウンスされた。

「POP YOURS」は2022年より千葉・幕張メッセでスタートし、年々注目度を増しているヒップホップフェスティバル。今年もチケットは即完売。関東圏外からの来場者も増加する中で、待望の関西初開催となる。

https://youtube.com/live/ILV4C1Qyi2g

＜ライブ情報＞

POP YOURS OSAKA 2025

2025年10月18日（土）大阪城ホール

時間：開場12:00 / 開演13:00

https://popyours.jp/osaka2025

出演者：

Awich

Tohji

LEX

bZm

Elle Teresa

guca owl

Jin Dogg（New）

Kaneee

MFS

MIKADO

Red Eye

STUTS

Vingo

NEW COMER SHOT LIVE

FANI

Pxrge Trxxxper

(AtoZ)

チケット：SOLD OUT

お問い合わせ窓口：GREENS CORPORATION: 06-6882-1224（平日12:00～18:00）

主催：株式会社スペースシャワーネットワーク

制作：SMASH / GREENS / WWW

Supported by Smirnoff

Art Direction: Kei Sakawaki

Key Visual Design: Kei Sakawaki, Hiroaki Hidaka

CG Artist: Kazusa