「POP YOURS OSAKA」最終ラインナップにJin Dogg、YouTube生配信も発表

10月18日（土）に大阪城ホールで初開催されるヒップホップフェスティバル「POP YOURS OSAKA」の最終ラインナップが発表された。
最終ラインナップで発表されたのは地元・大阪を代表するラッパーのJin Dogg。これで出演アーティスト全15組が出揃った。
チケットは既に完売となっているが、今回YouTubeでの生配信も同時にアナウンスされた。
「POP YOURS」は2022年より千葉・幕張メッセでスタートし、年々注目度を増しているヒップホップフェスティバル。今年もチケットは即完売。関東圏外からの来場者も増加する中で、待望の関西初開催となる。
https://youtube.com/live/ILV4C1Qyi2g
＜ライブ情報＞
POP YOURS OSAKA 2025
2025年10月18日（土）大阪城ホール
時間：開場12:00 / 開演13:00
出演者：
Awich
Tohji
LEX
bZm
Elle Teresa
guca owl
Jin Dogg（New）
Kaneee
MFS
MIKADO
Red Eye
STUTS
Vingo
NEW COMER SHOT LIVE
FANI
Pxrge Trxxxper
(AtoZ)
チケット：SOLD OUT
お問い合わせ窓口：GREENS CORPORATION: 06-6882-1224（平日12:00～18:00）
主催：株式会社スペースシャワーネットワーク
制作：SMASH / GREENS / WWW
Supported by Smirnoff
Art Direction: Kei Sakawaki
Key Visual Design: Kei Sakawaki, Hiroaki Hidaka
CG Artist: Kazusa