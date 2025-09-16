フェラーリがニューモデル「849テスタロッサ」に込めた想いを考察する

テスタロッサ、もしくはテスタ・ロッサ、TR。歴史的に見てその名を名乗る跳ね馬といえば、４気筒の500TRおよびTRCに始まり、V12をフロントミドに積んだ名馬250TR、そして330TRへと続く。50年代末から60年代初頭にかけての歴史である。そしてこれらはごく少量のみが生産されたレーシングモデルであった。よく知られているようにテスタ ロッサとはイタリア語で”赤い頭”という意味であり、赤いシリンダーヘッドを直接的には指していた。以降、それはマラネッロ製エンジンのなかでも特に高性能なユニットを意味するアイコニックなフレーズとなる。

【画像】フェラーリの最新スーパースポーツカー、849テスタロッサ（写真13点）

1984年、180度V12エンジンをリアアクスル上においたフラッグシップクーペ、テスタロッサがデビュー。中身がべルリネッタボクサーの進化版であったにも関わらず、大胆なサイドフィンを持つ極めてユニークな姿のおかげで、テスタロッサは一世を風靡する。今、多くの車好きにとってテスタロッサといえば80年代のあのグランドツーリングカーなのだった。

あれから40年以上が経った。マラネッロはそのアイコニックな名前をもう一度使うことを決心した。かといってそれがスタイルを含む懐古趣味ではないというあたりがマラネッロらしい。そういえばSP3デイトナは365デイトナとは似ても似つかなかったし、モンツァは新たな解釈でデザインされていた。

レーシングカーだった時代のテスタ・ロッサとロードカー時代のテスタロッサの精神的な後継者という意味で、マラネッロは今回、テスタロッサの名を復活させたのだと思う。それが証拠に新型モデルは単純にテスタロッサとは名乗らず、伝統のネーミング手法に則って３桁の数字を加えてきた。849＝８気筒＋499cc /気筒である（8499じゃないか、というご意見は拝聴するにとどめる）。

シンプルにテスタロッサとしてしまうと、12気筒じゃないのにどうしてテスタロッサなのか、という的外れな批判を受けかねない。否、849を付加したところでそんな声は少なくないのだから、なかったら尚更だっただろう。12気筒エンジンがフェラーリの真髄であることは間違いないけれど、それだけで歴史を紡いできたわけじゃない。テスタロッサに限って言っても、前述したように４気筒モデルも存在した。

ネーミングの話はこれくらいにして、ミラノの発表会において実物を見て、実際に座ってもみた率直な感想を述べておく。初見の印象はモダンフェラーリの真骨頂であり、ロードカーらしくエレガントさも十分にあって（特にリアセクション）、F80ほど走る機能性重視ではなく、かと言ってSP3デイトナほど懐古趣味はない、というものだった。そして多くのファンが「F8とよく似ている」と批判的な意見を述べていたSF90シリーズに比べると、格段に存在感があり、フラッグシップスポーツカーらしいオーラを発散していた。

チェントロスティーレは、リアミドシップモデルではレーシングカーに、FRではGTカーに、それぞれヘリテージを求めることに決めたのではないか。849テスタロッサの”おっさん殺し”なダックテールのリアセクションには512Sのようなスポーツプロトタイプのイメージがあった。個人的にはアセットフィオラノのツインウィングよりもスタンダードのツインテールがより好ましいように思えた。

インテリアはロードカーらしくゴージャスな仕立てで、けれども空間は戦闘的だ。水平のダッシュボードにシングルシーターコクピットを嵌め込んだような、面白い趣向だった。物理スイッチを復活させたステアリングホイールや、フロアまで２トーンに分けるトリムなど、最近のマラネッロデザインの美点を惜しみなくつぎ込んでいる。

マラネッロとしては、矢継ぎ早のモデルチェンジと高騰するプライスタグの理由を”商品”で具体的に表現するほかなかったのだろう。内外装ディテールのゴージャスな質感は、シリーズモデルでありながらハイパーカーレベルであった（もっとも849テスタロッサとてイタリア国内価格でクーペ46万ユーロ、アセットフィオラノ＋5.25万ユーロだから、乗り出し１億円近いのだけれど）。

もちろん肝心のパフォーマンスもまたSF90を大きく上回ってくるに違いない。モデルチェンジのためにパフォーマンスを懸命に上げ的た、というよりも、テクノロジーの進化が日進月歩すぎてアップグレードしたモデルを早く出さざるを得なくなった、という側面もあったに相違ない。

もうすぐ日本にもやってくることだろう。実物を見たフェラリスティたちの反応を早く知りたいものである。

文：西川 淳 写真：フェラーリ

Words: Jun NISHIKAWA Photography: Ferrari