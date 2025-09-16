世界の舞台で日の丸を背負い、10年間戦い続けるアスリートの「心技体」の秘密に迫ってみませんか？

唯一無二のスタイルを築くテコンドー日本代表、東島星夜の挑戦

今年10月に中国・無錫で開催される「WT 世界テコンドー選手権大会」に日本代表として出場する東島星夜（ひがしじま せいや）選手。15歳という若さで日本代表入りを果たして以来、実に10年間もの間、日本のテコンドー界を牽引し続けてきました。その類稀なる才能と、世界の強豪に挑み続ける精神力はどこから来るのでしょうか？プロアスリートに特化したメディア「GLORY BEYOND DREAMS」で公開される彼の独占インタビュー記事から、その強さの源と秘められた想いを深掘りしていきましょう。

空手と体操が育んだ「芸術的な蹴り技」

東島選手の強さの秘密は、そのユニークなバックグラウンドにあります。幼少期から取り組んできた空手では、ジュニア時代に全日本大会6連覇という圧倒的な実績を誇ります。空手で培った「当てる力」や「パワーの伝え方」は、スピードとテクニックが重視されるテコンドーにおいて、強力な武器となっています。

日本人選手が体格的に不利になりがちな世界の舞台で、彼は空手由来の「パワー」を融合させ、近距離での押し込む蹴りを得意とする独自のスタイルを確立しました。まさに、日本の武道と韓国発祥の格闘技が融合した、彼だけのオリジナルな戦い方と言えるでしょう。

さらに、フィリピン生まれで幼少期に体操を習っていた経験も、彼の身体能力を形成する重要な要素です。自身の強みと語る「柔軟性」と「運動神経の良さ」は、体操で培った空中での体幹コントロールや技の切り替え能力に裏打ちされています。これにより、周囲を驚かせるような、まさに芸術的な蹴り技を繰り出すことができるのです。

10年の重圧を乗り越える「挑戦者の精神」

日本代表の座を獲得したのは、まだ高校1年生の時。チーム最年少として先輩たちの背中を追いかけていた東島選手も、今やチーム最年長として若手を率いる立場です。この10年間で培われたのは、技術や経験だけでなく、日本代表という重責を背負う者としての強い責任感でした。

「当時は先輩の背中を見て学んでいた。今は自分が見せる側になった」。

豊富な国際大会経験を持つ彼が、「国内大会のほうが緊張する」と語る点も興味深い事実です。国際大会では“挑戦者”として臨める一方で、国内では「勝って当然」という周囲の期待が大きな重圧になるというのです。

「勝っても驚かれない。負けた時だけがニュースになる」

アスリートが直面するこのシビアな現実を、彼はどのように乗り越えているのでしょうか？その答えはシンプルかつ力強いものでした。「練習量」 と 「挑戦者であるという意識」 。どんな大会でも新たな挑戦と捉え、気持ちを切り替えることで、見えない重圧をはねのけてきたのです。この揺るぎない精神力こそ、彼がトップアスリートであり続ける秘訣だと感じさせます。

世界の舞台で輝くアスリートを支える「RDX® SPORTS」

東島選手は、テコンドー選手として唯一の「RDX® SPORTS」アンバサダーを務めています。1999年に英国・マンチェスターで誕生したRDX® SPORTSは、ボクシング、MMA（総合格闘技）、フィットネス用品を中心に、累計5,000万個以上を販売するグローバルメーカーです。

このブランドの革新性は、かつて高価だったプロ仕様の格闘技用品を「もっと身近なものにしたい」という強い想いから、世界特許を取得した独自の製造方法を開発した点にあります。パキスタンに自社工場を構えることで、高品質ながらも低価格な製品の提供に成功しました。これは、競技用品の世界において、まさにゲームチェンジャーと言えるでしょう。

RDX® SPORTSが掲げる「アマチュアスポーツ、学生スポーツを応援する」というスローガンは、単なる言葉ではなく、その製品哲学に深く根ざしています。プロフェッショナルだけでなく、アマチュアや学生、そしてこれから格闘技やフィットネスを始めたいと考えるすべての人々が、手軽に高品質なギアに触れることができる。高品質でありながら手の届きやすい価格帯を実現しているため、非常にコストパフォーマンスが高い選択肢となるでしょう。

RDX® SPORTSが提供する、スポーツの「今」と「未来」

RDX® SPORTSは、ただ製品を提供するだけでなく、スポーツ文化の発展にも力を入れています。彼らが運営するWebマガジンは、プロ・アマチュアそれぞれの視点からスポーツの魅力を伝えています。

RDX® SPORTS 製品ラインナップ

RDX® SPORTSの製品は、公式オンラインショップをはじめ、主要なECサイトで購入可能です。あなたのトレーニングライフを支える相棒を見つけてみませんか？

スポーツを深掘りするWebマガジン

プロスポーツ メディア「GLORY BEYOND DREAMS」：トップアスリートの知られざる苦悩や喜び、哲学に触れることができます。

アマチュアスポーツ メディア「BRIDGE OF DREAMS」：アマチュア選手や学生スポーツに焦点を当て、未来のスターたちの挑戦を応援するコンテンツが満載です。

これらのメディアは、私たち読者にとって、スポーツの多様な側面を知る貴重な窓口となります。ぜひ一度訪れて、情熱溢れるアスリートたちの世界を覗いてみてください。

RDX® SPORTSの日本展開を担う「株式会社Cycle」

RDX® SPORTSの日本国内での展開を担っているのは、株式会社Cycleです。スポーツ用品だけでなく、生活雑貨全般の総合代理店として、海外の優れた製品を日本に紹介しています。

企業名: 株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社）

設立: 平成29年3月1日（令和3年3月1日より株式化、社名変更）

所在地: 東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２

代表: 飯田 航

事業内容: 海外スポーツ・健康・アート・環境関連用品の日本国内販売、各種マーケティングの提案、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業 など

東島星夜選手のインタビュー記事は、2025年9月16日(火)に公開されます。世界選手権を目前に控えた彼の言葉から、私たちも日々の挑戦へのヒントや勇気をもらえるかもしれません。ぜひ、その熱い想いに触れてみてください。そして、RDX® SPORTSが提供する高品質なギアが、皆さんのアクティブな毎日を力強くサポートしてくれることを期待しています！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。