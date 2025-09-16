今日の運勢は？9月17日（水）12星座占いランキング！ 第1位は獅子座（しし座）！ あなたの順位は何位？

2025年9月17日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月17日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやびさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第１位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？人を喜ばせるなど、何か周りが楽しめるようなことをおこなうと◎ あなたの人柄が伝わり、人気者になれるかも。明るい雰囲気や会話を意識すると良いでしょう。恋愛にも良い影響があるようです。迷っていたことに決着がつくなど、スッキリする出来事がありそう。仕事や勉強などに打ち込める日となるでしょう。新たに知識をつけたくなるかもしれません。気になったことはネットなどで調べてみるのも◎話題の場所へでかけるなど、ワクワクすることが起こる予感。急に決まったことでも楽しめるようです。自分とは違った感性に触れると、さらにモチベーションが上がりそう。何か作品を作ってみるのもアリ。周りの人と協力しながら、大きな成果を上げることができそう。やりがいもあって、自分らしく行動できそうです。夜はみんなで食事をするなど、楽しい時間を持つようにしましょう。自分の意見をしっかり伝えるようにすると◎ 断りづらいことも、きちんと話すようにして対応すると良いでしょう。とくにパートナーや恋人には、正直であるようにしましょう。黄色や茶色がラッキーカラー。今日は、遊び心を大切にすると上手くいきそう。悪い方向に考えすぎないよう、自分の感情をコントロールするようにしましょう。普段より長く歩くなど有酸素運動をするとリフレッシュに。冷静に物事を判断できるようです。自分の立場や状況など理解したうえで、目標を設定すると良いでしょう。あなたの意識が変わると、周りもそれに応えるかのように変わっていきそう。なんだか心がモヤモヤするときは、友人とお茶を楽しむなどリフレッシュしてみましょう。気分を入れ替えると、仕事などにも良い影響が出てくるようです。ファッションなども自由に楽しみ、個性を大切にしてみて。今日は、身の回りの片付けをするのがおすすめ。なんとなく置いてあるアイテムはリサイクルや処分を検討してみましょう。部屋の空気が常に新鮮に入れ変わっていると運気アップに。地道な作業などが多くなりそうですが、自分のペースでこなすと良いでしょう。用事が済んだ後は、マッサージなどでリラックスを。自分の身体や心と向き合う時間を持つようにすると◎今日は、あれこれと悩んでしまいそう。考えてもまとまらない場合は、一度手放してみると良いでしょう。第三者の話を聞いてみるのもアリ。自分とは異なる見解を聞くと何だかスッキリできそう。いろいろなことが同時に動き出しそうですが、焦らないようにしましょう。順序を考えてこなしていくことが大切かも。家族などに協力してもらうのも良いでしょう。今夜はゆっくりお風呂に入るなどリラックスを。思い通りにならないことがあっても、あまり落ち込まないようにしましょう。やり方などを変えたほうが上手くいく場合もあるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。