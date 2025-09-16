大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先発ローテーションがようやく本来の顔ぶれになりつつある。他先発にとってはチャンスが少なくなっているといえるが、エメ・シーハン投手については割って入れる可能性があるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

シーハンは昨年5月にトミージョン手術を受け長期離脱していたが、今年6月にメジャーへ復帰した先発右腕。日本時間11日時点で12登板、6勝3敗、防御率3.32といった数字を残している。

9月は防御率2.31と安定感が増しているシーハンについて、同メディアは「ポストシーズンの先発ローテに関する議論に加わる可能性がある」としつつ、「ああ、彼は本当に（ポストシーズンの）選択肢だ。重要な試合に出ている若手選手を見るときは、感情のコントロールの仕方を観察するものだ。エメットについては、私は『冷静沈着』という言葉を使うのが好きだが、これは大きな賛辞だ。彼は動じないのだ」というロバーツ監督のコメントを紹介。

続けて、「シーハンは昨季途中にトミージョン手術を受けたが、復帰後はバターのようにスムーズだ。12回の先発のうち、9回で2失点以下を記録している。1試合で100球を超えたことは一度もないが、それでも12回の先発のうち7回で5イニングを投げきっている。この調子を維持できれば、彼が10月に重要な役割を果たす可能性は高まるばかりだ」と記している。

