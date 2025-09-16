ロバーツ監督、山本由伸とマイケル・ジョーダンやタイガー・ウッズとの共通点語る

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が16日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。16日から始まっているフィリーズとの3連戦について語った。

「1300～1400年代の侍のようなキラーだ」

(取材日9月1日時点での)フィリーズ戦の先発予定について、ロバーツ監督は、「まだ決まっていない」と しながらも、「山本はフィリーズ戦で投げると思う。翔平が投げるかは分からない」と語り、山本由伸の登板が有力であることを明かした。

8月25日のパドレス戦で勝利を呼び込んだ山本の姿勢について、ロバーツ監督は「由伸は今とても自信に 満ちていて良い状態。去年は時々声をかけて自信を持たせる必要があったが、今はとても良い状態」と、精神的な成長に太鼓判を押した。

試合後に山本を“キラー”と評した理由については、「マイケル・ジョーダンもタイガー・ウッズもそうだが、彼らの目には恐れがないのが分かる。それは由伸もそうだし翔平もそう」「相手が倒れかけたら、とどめを刺しにいかなければいけない。1300～1400年代の侍のようなキラーだ」と、その“勝負強さ”を高く評価していた。

【編集部MEMO】

「ABEMA」では、日本時間平日(※1)に行われるMLB公式戦のうち、ドジャース戦全試合(※2)、カブス、パドレス、レッドソックス、オリオールズ、エンゼルス、タイガース、メッツなどを中心とした厳選485試合(※3)を生中継している。(※1)日本時間の祝日を含む月曜日から金曜日、(※2)平日開催のドジャース戦全106試合の中継を予定、(※3)中継予定は変更の可能性あり