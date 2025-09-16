ドジャース・ベッツ、今季19号ホームラン　チームは延長戦の末に敗戦

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツは15日（日本時間16日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたフィラデルフィア・フィリーズ戦に「2番・遊撃」で先発出場。7回の第4打席で、貴重な同点本塁打となる今季19号を放った。



3－4とドジャース1点ビハインドで迎えた7回。フィリーズはこの回から今季63試合に登板しているリリーフ右腕、オライオン・カーカリングを2番手としてマウンドに送った。







2死走者なしとなり、打席には2番のベッツが入る。その2球目、インハイに来た158キロのストレートにベッツが反応する。



シャープなスイングで直球を捉えると、打球はドジャー・スタジアム最深部の左中間スタンドに飛び込む本塁打となった。



これで4－4の同点。直前の7回表に3失点し、3－4と逆転された悪い流れを一掃する今季19号ソロに球場全体が沸いた。



ベッツは2本の犠飛と合わせて3打点の活躍。この試合は得点源として大きく機能した。大谷翔平は3打数1安打で本塁打はなかった。



試合は延長戦の末にフィリーズが6－5で勝利し、2年連続13度目の地区優勝を決めた。









【動画】値千金の同点ソロ、ベッツの今季19号がこれだ！

Mookie Betts and the answer right back!

