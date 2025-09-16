ロバーツ監督、フィリーズ戦のキーマンに挙げた選手2人「リードされると…」「今季…」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が16日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。フィリーズ戦について語った。

試合展開を大きく左右するキーマン

今季屈指の好カードとなるフィリーズとの直接対決を前に、ロバーツ監督は「デュランを獲得したブルペンが良く、打線も強力だ。だから素晴らしい連戦になるだろう」「プレーオフのような雰囲気になる。良い野球をすれば勝てるし出来なければ負ける」とコメント。勝負の行方を大いに注目していることを明かした。

さらに、試合展開を大きく左右するキーマンとして、7月に加入して以来、チームトップのセーブ数をあげているクローザーのヨアン・デュランに注目したロバーツ監督。「デュランを登板させないことが重要」「リードされるとデュランが登板するのでブルペンから出してはいけない」とし、試合序盤からの攻勢が重要であることを強調。野手陣では「シュワーバーは今季素晴らしい活躍をしている」と、カイル・シュワーバーの名を挙げていた。

「ABEMA」では、日本時間平日(※1)に行われるMLB公式戦のうち、ドジャース戦全試合(※2)、カブス、パドレス、レッドソックス、オリオールズ、エンゼルス、タイガース、メッツなどを中心とした厳選485試合(※3)を生中継している。(※1)日本時間の祝日を含む月曜日から金曜日、(※2)平日開催のドジャース戦全106試合の中継を予定、(※3)中継予定は変更の可能性あり