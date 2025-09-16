国内2回目の開催！空中レストラン「Dinner in the Sky」が大阪に上陸

ベルギーで誕生し、これまでに世界65ヵ国・10,000回以上開催されてきた空中レストラン「Dinner in the Sky」。2025年3月の東京・キラナガーデン豊洲での開催に続き、今回は第二弾として都市型水辺施設「中之島GATEサウスピア」での開催が決定した。なお、1回の枠は30分。1日最大6便の運行を予定している。

【画像】空中で絶景を眺めながら食事を楽しめるレストランで非日常の体験を（写真6点）

開催は2025年9月26日（金）〜12月28日（日）の期間限定での開催（※予定）となり、中之島GATEサウスピア上空から見える絶景とともにスリリングかつエキサイティングな食体験を楽しむことができる。

食事時にはテーブルとシートがクレーンによって吊り上げられ、地上40メートルでストップ。この浮遊状態のまま、非日常空間での景色と食事を楽しめる唯一無二の体験なのである。最大22名が同時参加することができ、専属スタッフによる飲食サービスや安全ベルトによる固定などがしっかりと行われる。

また、開催地となる中之島GATEサウスピアは、大阪都心とベイエリアをつなぐ再開発エリアの要所。今後ますます注目されるロケーションにて、ここにしかない非日常体験はいかがだろうか。

「Dinner in the Sky OSAKA（ディナーインザスカイオオサカ）」

一般オープン：2025年9月26日（金）～ 12月28日（日）

場所：中之島GATEサウスピア（〒550-0021 大阪府大阪市西区川口２丁目９−２）

主催：DISJ株式会社

共催：株式会社中之島GATE

一般予約：https://experiences.travel.rakuten.co.jp/experiences/60180?scid=we_txp_DISJ-officialsite