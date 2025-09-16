大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は15日（日本時間16日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたフィラデルフィア・フィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席は見逃し三振に倒れた。



3－4とドジャース1点ビハインドで迎えた7回。1死走者なしの場面で大谷の第4打席が回ってきた。







フィリーズのマウンドには2番手のオライオン・カーカリング。今季63試合に登板し、投球回以上の三振を奪っているリリーフ右腕だ。



カーカリングはストレート主体のパワーピッチで大谷を攻め、3－2のフルカウントになった。



勝負の6球目。糸を引いたようなストレートがインコースに鋭く決まり、大谷は手が出ず三振。思わず天を仰いだ。



持ち味を存分に発揮したカーカリングだったが、続くムーキー・ベッツに本塁打を打たれ、ドジャースが4－4の同点に追いついた。



大谷は3打数1安打で本塁打はなし。試合は延長戦の末ににフィリーズが6－5で勝利し、2年連続13度目の地区優勝を決めた。











