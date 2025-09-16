アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が負傷者について言及した。15日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。

現地時間16日に敵地『サン・マメス』にてアスレティック・ビルバオとのチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第1節に臨むアーセナル。悲願の初優勝に向けて幸先の良いスタートを切りたいところだが、現在は主力に負傷者が続出している。

イングランド人DFベン・ホワイト、同国代表FWブカヨ・サカ、ドイツ代表FWカイ・ハヴァーツ、ブラジル代表FWガブリエウ・ジェズスが戦列を離れているほか、直近のプレミアリーグ第4節ノッティンガム・フォレスト戦でノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴーアが肩を負傷。一度はプレーを続けたものの、18分にU－21イングランド代表MFイーサン・ヌワネリとの交代を余儀なくされた。

アスレティック・ビルバオ戦の前日会見に臨んだアルテタ監督は「残念ながら、ギャビー（ジェズス）、カイ（・ハフェルツ）、ベン（・ホワイト）、マルティン（・ウーデゴーア）は欠場する」と、主将であり戦術上のキーマンでもあるウーデゴーアの欠場を明言。また、離脱が続いているサカについては「まだ多くのことを検討する必要があるだろう。いつ、どの週に出場可能になるかはまだ分からない。彼はできるだけ早く出場できるよう努力しているはずだ」と語った。

一方、プレミアリーグ第3節リヴァプール戦の試合前に負傷したフランス代表DFウィリアン・サリバは、現地時間15日に行われたトレーニングに参加しており、戦列復帰を果たす可能性もあるという。

なお、ノッティンガム・フォレスト戦ではサリバとサカの代役を務めたU－21スペイン代表DFクリスティアン・モスケラとイングランド代表FWノニ・マドゥエケが躍動。今夏の移籍市場で獲得した新戦力が大黒柱の穴を埋め、頼もしいパフォーマンスを披露している。

アスレティック・ビルバオとアーセナルの一戦は、日本時間17日の午前1時45分にキックオフ予定だ。

