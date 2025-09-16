コーチェラが2026年のラインナップを発表　日本からは藤井 風、Creepy Nuts、¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

コーチェラ2026のラインナップが発表された。開催日は4月10日〜12日と17日〜19日（現地時間）。来年のヘッドライナーはサブリナ・カーペンター、カロルG、Anyma、ジャスティン・ビーバー。日本からは藤井 風、Creepy Nuts、¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$Uが出演する。

金曜日にはXX、ディスクロージャー、エセル・ケイン、テディ・スウィムズ、KATSEYE、DEVO、Sexyy Red、セントラル・シーらが登場。土曜日はザ・ストロークス、アディソン・レイ、Sombr、デヴィッド・バーン、ピンクパンサレスらが出演。日曜日はヤング・サグ、カスケード、レイヴェイ、イギー・ポップ、FKAツイッグスなど名だたるアーティストが集結する。チケットはすでに販売中。

今回の4組はいずれも初めてヘッドライナーを務めるが、過去にもコーチェラには出演している。ジャスティン・ビーバーは昨年、Temsのステージでウィズキッドと共に「Essence」を披露。また2019年にはアリアナ・グランデのヘッドライナー公演にも登場している。カロルGは2022年にメインステージに立ち、ベッキーGをゲストに迎えた。カーペンターは2024年、夕暮れ時にメインステージでパフォーマンスし、その場で「次はヘッドライナーとして戻ってくる」と示唆していた。

【関連記事】藤井 風が世界最大級フェス「ロラパルーザ」で躍動、米ローリングストーン誌も賞賛

From Rolling Stone US.