茨城県の南端に位置する取手市(とりでし)は、南を利根川、北を小貝川に囲まれた、水と自然の豊かなまち。

県内でも東京に近く1時間圏内の距離にありながら、各所で楽しめる四季折々の美しくどこか懐かしいけれど新しい風景を楽しむことができます。

今回紹介するのは、取手市を代表する産品を製造する工場「キリンビール 取手工場」。ビール工場見学ツアーでは、一番搾りのテイスティングも楽しめるのだとか!

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になった観光スポットと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、取手市の観光スポット「キリンビール 取手工場」と、人気の返礼品について詳しく調べてみました!

魅力的な工場見学ツアーも! 「キリンビール 取手工場」について

キリンビール 取手工場

・茨城県取手市桑原188-1

・アクセス：【車】常磐自動車道「谷和原IC」より約13km

【電車】JR常磐線・常総線「取手駅」西口より徒歩20分、タクシー5分

【バス】取手駅西口2番乗り場から「JAとりで総合医療センター行き」4つ目北中原で下車

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

※見学には予約が必要です。

※お車・自転車を運転の方、20歳未満の方、妊娠中や授乳期の方は、ビールなどの酒類をテイスティングできません。

利根川・小貝川が流れ、水と緑の豊かな取手市にある「キリンビール取手工場」は、取手市制施行と同じ1970年に工場の操業を開始。市民にも愛され、親しまれている場所です。

首都圏から近く、遊びに来やすい立地にある本工場は、市内外から多くの人が工場見学に訪れているのだそう。

「キリン一番搾り生ビール」のこだわりやおいしさをたっぷり体感できる、ビール好きの大人が楽しめるツアーが実施されているのが特徴。20歳未満の人が同伴できる同じ内容のツアーもあり、子ども連れでも安心して参加できるのもポイントです。

ビールの素材を実際に触って体験したり、一番搾り麦汁と二番搾り麦汁の飲み比べをしたり、見学の締めくくりにはビールのテイスティングも!

工場併設のショップでは、オリジナルグッズが購入できます。「ラベルコースターセット」や「一番搾り特製タンブラー」などのおしゃれなグッズや、「一番搾りビールゼリーチョコレート」や「キリンミニチュアビールケース」といった工場限定アイテムも豊富に取り揃えられています。

自治体からのメッセージ

水と豊かな自然に恵まれた取手市には、美しい景色やおいしい食べ物がたくさんあります。東京駅まで乗り換えなしで最短40分というアクセスの良さも魅力の一つです。ふるさと納税の大人気返礼品であるビールづくりが体感できる工場見学など、おすすめスポットもたくさんあります! ぜひ取手市にお越しください。

取手市のふるさと納税返礼品について

「キリンビール取手工場」で製造されている「キリン 晴れ風」「キリン 一番搾り糖質ゼロ」を紹介します。

キリン 晴れ風

・提供事業者：株式会社plan

・内容量：キリン晴れ風 350ml缶×24本

・寄附金額：1万5,000円

日本食糧新聞社の「第43回食品ヒット大賞」をはじめ、さまざまな賞を受賞した「キリン 晴れ風」です。ビールらしい豊かな味わいがありながら、非常になめらかな口当たりを実現。麦芽100% の麦のうまみと、希少ホップIBUKIのさわやかな香りが感じられる、飲みやすくきれいな味わいを楽しめます。

キリン一番搾り 糖質ゼロ

・提供事業者：株式会社plan

・内容量：キリン一番搾り 糖質ゼロ 350ml缶×24本

・寄附金額：1万5,000円

麦から最初に流れ出る一番搾り麦汁だけでつくられた、雑味のない澄んだ麦のうまみが感じられる「キリン一番搾り 糖質ゼロ」です。飲みやすく飲み飽きない味わいが特徴で、「もっと気兼ねなく、おいしいビールを楽しんでいただきたい」との事業者の想いが詰まっています。健康を気遣う人からの支持が多く、取手市の人気返礼品の一つとのこと。

今回は茨城県取手市の観光スポット「キリンビール 取手工場」と、返礼品を紹介しました。工場見学ツアーでは、工場だからこそ味わえるキリン一番搾りおいしさ実感ツアーを体験できます。子どもやお酒を飲めない人には、ソフトドリンクが用意されているのだそう! 工場併設のお店で買える工場限定のグッズなどは、大切な人へはもちろん、自分へのお土産にもピッタリ! 気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者